Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve, avanti tutta con Karsdorp

Calciomercato Kessié-Barça: è già finita? Può lasciare già a gennaio 11 ORE FA

Rick Karsdorp della Roma, La Gazzetta dello Sport. I bianconeri, dopo le accuse del tecnico portoghese e l'annunciato divorzio con l'olandese, hanno drizzato le antenne e, tramite i soliti intermediari, hanno cercato di approfondire la situazione del 27enne olandese. Se la Roma, che al momento preferirebbe monetizzare l’addio di Karsdorp, dovesse aprire a un prestito, l’idea attuale potrebbe evolvere in qualcosa di più concreto. Ma il giallorosso non è l’unico nome oggetto di valutazioni. Cherubini pensa anche ad Alvaro Odriozola, rientrato al Real Madrid dopo l’esperienza alla Fiorentina. La Juventus ha messo nel mirinodella Roma, fresco di rottura totale con José Mourinho , come riporta. I bianconeri, dopo le accuse del tecnico portoghese e l'annunciato divorzio con l'olandese, hanno drizzato le antenne e, tramite i soliti intermediari, hanno cercato di approfondire la situazione del 27enne olandese. Se la Roma, che al momento preferirebbe monetizzare l’addio di Karsdorp, dovesse aprire a un prestito, l’idea attuale potrebbe evolvere in qualcosa di più concreto. Ma il giallorosso non è l’unico nome oggetto di valutazioni. Cherubini pensa anche ad Alvaro Odriozola, rientrato al Real Madrid dopo l’esperienza alla Fiorentina.

La nostra opinione: dal punto di vista tattico, con Danilo ormai stabilmente centrale e Alex Sandro su quella strada, almeno un terzino che sappia anche spingere in caso di 3-5-2 serve. Ecco perché i primi due nomi sono quelli che il mercato già oggi trasforma in opportunità: Odriozola e Karsdorp.

Pavard "chiama" il Milan

Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco, si sta preparando per i Mondiali in Qatar con la sua Francia. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Pavard, racconta: "Gioco ormai da sette anni in Germania. Ho ancora molti amici a Stoccarda. Con il Bayern Monaco ho vinto tutto. Gioco per vincere e sono disponibile per valutare nuovi progetti interessanti, ma da difensore centrale. Se Giroud mi sta provando a convincere a trasferirmi al Milan? (ride, ndr) Olivier mi dice sempre che l’Italia è un Paese che vive al 100% di calcio. Mi ha raccontato la magia dei derby, la grande festa dei tifosi per lo scudetto. Mi piacerebbe molto giocare con lui anche perché è un grande amico. Vedremo".

La nostra opinione: il difensore francese (il contratto col Bayern scade nel giugno 2024) non chiude quindi la porta, anzi è intrigato da un possibile futuro in Italia.

Inter-Skriniar, filtra ottimismo

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul rinnovo di Milan Skriniar con l'Inter. Le due parti si ritroveranno mercoledì con una video call: un nuovo faccia a faccia, il terzo da quando il dossier rinnovo è diventato bollente sulle scrivanie di viale della Liberazione. La Rosea parla di ottimismo in casa Inter. Si è già parlato di cifre e di quei 6 milioni totali messi sul tavolo dal club, lontani dai 9 dei parigini. Ma con la possibilità tutt’altro che banale di modulare i bonus: è su questo punto che dovrebbe decollare la trattativa.

La nostra opinione: come già detto, la scelta di Skriniar sarà di cuore. L'Inter è pronta ad offrirgli un ruolo di primo piano nella difesa e nello spogliatoio. E la fascia di capitano.

