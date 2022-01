Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve vicina ad Azmoun

Secondo Tuttosport la Juventus sarebbe sempre più vicina ad Azmoun, centravanti iraniano dello Zenit San Pietroburgo. Il club russo chiede 5 milioni, la Juventus avrebbe preparato un’offerta appena più bassa ma con diversi bonus succulenti. Chiusura vicina?

La nostra opinione: Nessun sacrificio eccellente (vedi alla voce Alvaro Morata) e un attaccante in entrata fisico e tecnico, abituato a giostrare su palcoscenici importanti, da inserire a roster. Questa è un scelta che ci piace.

Derby d’Italia per Frattesi

Secondo Carlo Laudisa de La Gazzetta dello Sport la Juventus starebbe per lanciare una sfida alla diretta concorrente dell’Inter per Frattesi oltre che per Scamacca. Previsto a breve un incontro tra Cherubini e Carnevali: si parlerà anche del formidabile incursore in forza ai neroverdi.

La nostra opinione: Alla luce delle sue esaltanti prestazioni il ragazzo scuola Roma è destinato a spiccare il volo verso un lido dorato già a partire dalla prossima estate. Se lo contendono un po’ tutte le grandi del nostro campionato. Derby d’Italia per accaparrarselo? Chi lo piglia fa l’affare, questo è appurato.

Genoa, in arrivo Labbadia

Secondo il Corriere dello Sport l’arrivo del tecnico italo-svizzera specializzato in salvezze Bruno Labbadia sulla panchina del Genoa. Squadra affidata momentaneamente al coach ad interim Konko, ma l’ennesima rivoluzione in seno al Grifone sta per compiersi.

La nostra opinione: Qualcuno deve ancora spiegarci il senso dell’esonero di Ballardini e della scelta (poi sconfessata) Shevchenko. Urge buon senso, da ieri.

