Gleison Bremer è pronto a diventare un nuovo giocatore dei bianconeri, che nelle ultime ore hanno superato la concorrenza dell'Inter, mettendo concretamente le mani 47 milioni di euro complessivi (40 di parte fissa più altri 7 di bonus): non manca ora che l'intesa definitiva tra la Signora e il brasiliano, destinata comunque ad arrivare a breve. Per Bremer è pronto un contratto quinquennale. Il derby d'Italia sul mercato sta per avere una vincitrice: la Juventus., che nelle ultime ore hanno superato la concorrenza dell'Inter, mettendo concretamente le mani su uno dei migliori centrali difensivi del nostro campionato . Juve e Torino hanno infatti trovato un accordo sulla base di(40 di parte fissa più altri 7 di bonus):, destinata comunque ad arrivare a breve. Per Bremer è pronto un

Superata e praticamente battuta, dunque, la concorrenza proveniente dalla Milano nerazzurra. L'Inter si è fermata a 30 milioni più il prestito del giovane Cesare Casadei : un'offerta che non ha fatto breccia nel cuore di Urbano Cairo e dei suoi uomini, nonostante il calciatore avesse un'intesa verbale ormai da parecchi mesi, e che ha convinto la Juventus a entrare prepotentemente in corsa.

In attesa di novità definitive, Bremer ha già lasciato il ritiro precampionato del Torino, in corso di svolgimento a Bad Leonfelden, in Austria. L'ex giocatore dell'Atletico Mineiro si è regolarmente presentato alla ripresa degli allenamenti, nonostante le trattative in corso per un trasferimento già messo in piedi dalla fine della scorsa stagione. Venerdì della scorsa settimana è pure sceso in campo nel secondo tempo dell'amichevole persa per 3-1 contro l'Eintracht Francoforte, sostituendo Zima all'intervallo. Non parteciperà invece al test contro i cechi del Mlada Boleslav, in programma oggi alle ore 18.00.

Praticamente chiusa l'operazione tra Torino e Juventus, e in attesa dell'ok totale del giocatore, resta da capire ora come sarà l'adattamento di Bremer a un nuovo tipo di sistema difensivo: abituato a giocare a tre, il brasiliano dovrà ora prendere le misure alla difesa a quattro di Massimiliano Allegri, privata in poche settimane di Giorgio Chiellini e di Matthijs de Ligt. Sarà proprio lui il nuovo partner di Bonucci. Un nuovo innesto di lusso dopo gli arrivi a parametro zero di Paul Pogba e Angel Di Maria.

