Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juventus, caccia al vice-Cuadrado: Karsdorp, Singo o Maehle nel mirino

Gazzetta dello Sport e Tuttosport parlano diffusamente della ricerca della Juventus di un giocatore che possa dare un po' il cambio a Cuadrado sulla fascia: la Rosea parla di Karsdorp - in rotta con la Roma -, mentre il giornale torinese avanza due ipotesi più di altre, ovvero Singo dal Torino o Maehle dall'Atalanta. Quale può essere la soluzione più adatta?

La nostra opinione: La Juve si è ritrovata senza uno dei suoi riferimenti più importante delle ultime stagioni: il rendimento di Juan Cuadrado di quest'anno è sotto lo standard, e allora è giusto darsi un'occhiata intorno. Il solo De Sciglio, oppure all'occorrenza Danilo, non danno le dovute garanzie. La prima opzione è Karsdorp, che alla Roma non è più benaccetto ma che i giallorossi non sono disposti a dare via a zero: rimane l'opzione migliore, ma serve comunque un mini-investimento. Di altra portata sono gli affarri Singo e Maehele, certamente buoni profili ma attualmente sotto contratto rispettivamente con Torino e Atalanta. La Juve ha dimostrato di saper trattare con Cairo (vedi Bremer), ma solo ricorrendo al portafogli; con l'Atalanta ci sono discorsi aperti anche per i vari Carnesecchi, Scalvini e Okoli. Naturalmente se ne riparlerà a giugno.

Inter: Skriniar prende tempo sul rinnovo

La Gazzetta dello Sport parla anche della trattativa per il rinnovo di Milan Skriniar con l'Inter: il faccia a faccia con gli agenti avverrà a dicembre, deve essere ancora risolto il nodo bonus. Incontro rinviato dunque, ma nell'ambiente nerazzurro c'è fiducia.

La nostra opinione: Marotta a inizio novembre si era spinto oltre con l’ottimismo: "Contiamo di chiudere entro la pausa del Mondiale". Non è andata così, e ora la "tiritera" rischia di prolungarsi. Dopotutto, ci abbiamo fatto l'abitudine: i calciatori in scadenza di un certo livello faticano a rinnovare con facilità, nonostante il club di riferimento faccia capire la propria volontà di venire incontro alle volontà dello stesso. Anche aprendo la possibilità di una futura rivendita, perché no. Il problema per l'Inter, nel caso di Skriniar, si chiama PSG: se il club parigino continua a promettere uno stipendio da 9-10 milioni l'anno, allora l'affair-Skriniar rischia davvero di prolungarsi all'infinito.

Dall'Inghilterra: Beckham figura di tramite per vendere il Manchester United

Secondo il Financial Times, l’ex star dei Red Devils David Beckham sarebbe interessato a tenere colloqui con eventuali compratori per il Manchester United: la notizia fa seguito al comunicato dei Glazers che hanno messo in chiaro la volontà di vendere il club.

La nostra opinione: Si parla di un affare di oltre 7 miliardi di sterline, e c'è la possibilità di un'asta al riazlo: certamente la figura di David Beckham - se fosse davvero coinvolto della trattativa di cessione - potrebbe essere d'aiuto per agevolare la cessione del club a personaggi del mondo del calcio e non. In un'intervista con Sky Sports al Gran Premio di Formula 1 a Miami a maggio, Beckham ha affermato che "ci sono cambiamenti da apportare e cambiamenti in corso" al club, che non riesce a vincere lo scudetto dal 2013". Parole di una persona, una leggenda dello United che ha ancora a cuore la sua ex squadra.

