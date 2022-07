A Torino infatti, è una questione di ore prima dell'atterraggio di Paul Pogba. Il bagno di folla, gli autografi, i cori e le fotografie: la giornata del Fideo Angel Di Maria è appena iniziata, e culminerà con la firma suol contratto che lo legherà per una stagione ai colori bianconeri. Ora è il momento deile visite di rito, della suspense in grado di rifocillare una tifoseria avida di nuovi volti. Nuovi volti che punteranno, nelle prossime ore, l'aeroporto Caselle.

arrivo in aeroporto nel pomeriggio di venerdì 8 luglio, poi il mattino seguente l'approdo al J Medical per l'iter che lo renderà bianconero per la seconda volta. Il francese è il tassello clou del mercato estivo bianconero, intascato dalla Vecchia Signora dopo mesi di rincorse e corteggiamenti. Finalmente Paul si è deciso a tornare nel nido che lo ha reso grande, sotto la Mole. Il suo touchdown a Torino ricalcherà, con tutta probabilità, quello del Fideo: la Gazzetta dello Sport prevede infatti l'per l'iter che lo renderà bianconero per la seconda volta.

Nuove-vecchie responsabilità

Il francese riabbraccerà Max Allegri, tecnico che lo aveva valorizzato fino a fargli toccare i livelli più alti del calcio mondiale. Pogba torna a Torino con un Mondiale e una Europa League in tasca, oltre a tanat esperienza accumulata in Premier League. l'agrodolce capitolo allo United però, non andrà replicato alla Continassa: il Polpo ha bisogno di ritrovare se stesso in primis sul campo, e la Vecchia Signora gli affiderà nuove responsabilità. La maglia numero 10 infatti, attende solo lui. Pogba lo sa, e non a caso ha speso le vacanze a Miami allenandosi intensamente per la partenza della stagione. Inoltre, il faraonico contratto da 8 milioni più bonus fornirà un valido incentivo per riprendersi dal torpore dell'inverno inglese.

