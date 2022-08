"Juve, assalto a Kostic", "Kostic è una priorità", "A tutti i Kostic". : la Juventus punta forte Filip Kostic, esterno serbo in forza all'Eintracht Francoforte. Contatti avviati, 15 milioni di euro sul piatto e quel vantaggio sul West Ham che fa ben sperare i tifosi bianconeri. Ma chi è Filip Kostic e cosa può dare in più alla Juventus che sta provando a rimodellare Max Allegri in questo periodo? Proviamo a capirlo insieme, analizzando i suoi numeri e le sue caratteristiche tecniche. I quotidiani e i siti di calciomercato riportano tutti più o meno la stessa indicazione : la Juventus punta forte Filip Kostic, esterno serbo in forza all'Eintracht Francoforte. Contatti avviati, 15 milioni di euro sul piatto e quel vantaggio sul West Ham che fa ben sperare i tifosi bianconeri. Ma chi è Filip Kostic e cosa può dare in più alla Juventus che sta provando a rimodellare Max Allegri in questo periodo? Proviamo a capirlo insieme, analizzando i suoi numeri e le sue caratteristiche tecniche.

Kostic, nella stagione appena andata in archivio, ha totalizzato 4 gol e la bellezza di 17 assist, una peculiarità che hanno reso il giocatore uno dei più prolifici in fase di cross nel top 5 campionati europei. Un vero e proprio punto di forza, se pensiamo alla Juventus che ha deciso di far virare il proprio progetto tecnico su Dusan Vlahovic e la sua fisicità al centro dell'area di rigore: uno dei punti deboli della seconda parte della scorsa stagione fu proprio l'incapacità da parte di molti compagni di servire adeguatamente l'ex attaccante della Fiorentina, che fatiò molto in zona-gol dopo aver vestito il bianconero. L'arrivo di Angel Di Maria prima e di Kostic poi dovrebbe supplire a questa mancanza.

La scheda di Filip Kostic

Data di nascita 01-11-1992 Luogo di Nascita Kragujevac Ruolo Esterno sinistro (o destro) Piede preferito Sinistro Altezza 1,84 mt Scadenza contratto 30-06-2023 Valore di mercato 25 milioni Clausola rescissoria No Nazionalità Serbia

Prima l'Olanda, poi la consacrazione in Bundesliga

Cresciuto calcisticamente al Radnički Kragujevac, squadra della sua città natale, Kostic è sbocciato in Olanda tra le fila del Groningen prima di farsi largo in Germania con le maglie di Stoccarda e Amburgo, prima della storica retrocessione in Zweite degli anseatici. Da lì, nell'estate 2018, il passaggio all'Eintracht Francoforte, da cui Kostic - oggi - avrebbe manifestato l'intenzione di andarsene.

Filip Kostic - Eintracht Frankfurt Credit Foto Getty Images

Il secondo assistman più prolifico d'Europa

Esterno di grandi propensioni offensive e dal vizio del gol, ma facilmente adattabile ad una versione "box to box" come richiesto dal 3-5-2 di Simone Inzaghi. Preferisce la corsia mancina, ma può essere impiegato anche a destra. Generoso, sia come corsa che nei palloni recapitati al centro, Kostic è il secondo assistman più prolifico nei migliori 5 campionati europei:

GIOCATORE ETA' SQUADRA PARTITE ASSIST IN STAGIONE 1. Thomas Müller 31 Bayern Monaco 32 21 2. Filip Kostic 28 Eintracht Francoforte 30 17 3. Daichi Kamada 24 Eintracht Francoforte 32 15 4. Mehdi Taremi 28 Porto 34 15 5. Harry Kane 27 Tottenham 35 14 6. Iago Aspas 33 Celta Vigo 33 13 7. Jadon Sancho 21 Borussia Dortmund 26 12 8. Kevin de Bruyne 29 Manchester City 25 12

Da Eurosport Deutschland: "Una spia box to box"

Per qualificare meglio Filip Kostic, abbiamo chiesto informazioni dettagliate ha chi l'ha seguito particolarmente da vicino, i colleghi di Eurosport Deutschland, nella fattispecie a Laurent Ruttkowski: "Kostic è certamente più un esterno sinistro con propensioni offensive, non un terzino. I gol realizzati, tanti, stagione dopo stagione, lo testimoniano. Tuttavia, si tratta di un giocatore diligente, che sa rientrare con grande generosità. Per quanto riguarda il fisico, è certamente imponente per un esterno, ma Filip sa coniugare forza atletica a doti tecniche, in fase di assistenza. Inoltre, uno dei suoi punti forza è anche il tiro dalla lunga distanza. Certo, la qualità tecnica di giocatori come Young o Perisic è comunque superiore. Comunque è molto veloce, in un modulo come il 3-5-2, è facile individuare, per lui, un ruolo di esterno mancino box to box".

Filip Kostic (Serbia) Credit Foto Getty Images

