Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve su Martial e Aubameyang

Dopo Natale Federico Cherubini si rimetterà al lavoro per cercare di regalare ad Allegri un attaccante low cost. L’ad Maurizio Arrivabene è stato chiaro: non si faranno spese folli perché l’attenzione massima in questo momento è rivolta al bilancio. La formula preferita è, dunque, il prestito, per evitare operazioni che possano ulteriormente appesantire le casse. Secondo la Gazzetta dello Sport, gli osservati speciali dal club bianconero sono Anthony Martial e Pierre-Emerick Aubameyang. Cherubini tiene d’occhio anche la Ligue 1, dove c’è quel Mauro Icardi che ciclicamente ritorna nelle valutazioni in bianco e nero.

La nostra opinione: Martial ha rotto con lo United e vorrebbe lasciare la Premier già a gennaio (il Siviglia al momento è la favorita). Controindicazioni: i 15 milioni annui di ingaggio. Lo stesso di Aubameyang che all’Arsenal da qualche tempo è diventato ospite indesiderato: Arteta gli ha tolto la fascia da capitano e lo ha messo fuori rosa per una violazione del regolamento interno. Controindicazioni: partirà per la Coppa d'Africa con il suo Gabon. Più tortuosa appare la strada che porta a Icardi, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni di Mauricio Pochettino: “Certamente non ha giocato quanto immaginava o desiderava ma tutti sono importanti nell’equilibrio di una rosa e questo vale anche per Mauro. È un giocatore d’area, un bomber, un calciatore di cui qualsiasi squadra avrebbe bisogno".

Juve, Ramsey e Arthur ai saluti?

A gennaio la Juventus prima proverà a liberarsi di qualche giocatore. Secondo la Gazzetta dello Sport, le prospettive però non sono troppo rosee: per Aaron Ramsey, ormai completamente fuori dai radar bianconeri, il massimo a cui il club può ambire sembra essere un prestito in Premier, con il pagamento della Juventus di una quota dello stipendio. L’altro nome caldo è Arthur. Il brasiliano è stato preso per oltre 70 milioni nell’estate 2020 ed è difficile immaginare una squadra che si presenti con un’offerta di una cinquantina di milioni. Più facile che si arrivi anche per lui a una soluzione in prestito.

La nostra opinione: un'operazione sul mercato in uscita servirebbe a liberare un posto (anche in lista Uefa, da cui nella prima fase sono rimasti fuori Luca Pellegrini e Kaio Jorge) e a risparmiare qualcosa sul fronte stipendi. Magari da reinvestire subito per gli attaccanti sopracitati.

Atalanta, all-in per Boga con un'incognita

Secondo la Rosea, l'Atalanta è pronta a regalare a Gian Piero Gasperini Jeremie Boga. Il club confermerà al ds del Sassuolo, Carnevali, l'offerta di 20 milioni di euro, più 2 di bonus con un contratto quinquiennale per il calciatore. Tra le altre pretendenti, Inter e Napoli.

La nostra opinione: i neroverdi partono da una valutazione di 25 milioni, la stessa di quest’estate, nonostante Boga non abbia brillato in questa prima metà di campionato. In più occorre tenere in considerazione l’incognita Coppa d’Africa: se il torneo previsto in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio sarà confermato, Boga lo giocherà con la Costa D’Avorio. Ergo, Jeremie non sarà a disposizione del suo club, che sia il Sassuolo o uno nuovo, per almeno buona parte del mese di gennaio. Vale la pena rifletterci ancora un po'.

