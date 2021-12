Xavi in persona si sarebbe mosso per cercare di convincere Alvaro Morata a lasciare la Juventus per trasferirsi al Barcellona. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, ci sarebbe stata una telefonata diretta dell'allenatore all'attaccante. Non si tratterebbe di un semplice trasferimento di sei mesi, ma di un investimento a lungo termine e lo stesso Morata, di proprietà dell'Atletico Madrid ma in prestito alla Juve, si sarebbe detto pronto ad accettare la nuova sfida e a tornare in Spagna.

Come spiegato da As, lo spagnolo avrebbe infatti già dato la sua disponibilità alla riduzione dello stipendio e il Barcellona, che con l'Atletico ha in piedi il discorso relativo a Griezmann, pensa di poter concludere l'operazione acquistando a titolo definitivo l'ex Real, Chelsea e Atletico.

