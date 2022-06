De Ligt con la maglia della Juventus è giunta ad uno snodo cruciale: restare da leader oppure andare via, direzione Premier League. E se di offerte per il momento ancora non ne sono arrivate (da registrare un'offerta importante 8 milioni più 4 di bonus: una proposta che non ha certamente entusiasmato l'avvocato Pimenta, ansiosa di abbassare invece il valore della clausola rescissoria di 125 milioni. Un evidente stallo alla messicana, mentre i bianconeri, intanto, hanno iniziato a sondare il mercato a caccia di alternative. Idee, ambizioni, interessi che al momento non coincidono. L'avventura dicon la maglia dellaè giunta ad uno snodo cruciale: restare da leader oppure andare via, direzione Premier League. E se di offerte per il momento ancora non ne sono arrivate (da registrare un'offerta importante del Chelsea, per ora rispedita al mittente ), è altrettanto vero che il discorso legato al rinnovo è per il momento quasi in alto mare. Il club offre all'olandese un prolungamento al ribasso rispetto agli: una proposta che non ha certamente entusiasmato l'avvocato Pimenta, ansiosa di abbassare invece il valore della. Un evidente stallo alla messicana, mentre i bianconeri, intanto, hanno iniziato a sondare il mercato a caccia di alternative.

Da Gabriel a Milenkovic e Romagnoli: a chi pensa la Juve se parte De Ligt?

Cherubini al momento lavora sull'eventualità di acquistare un solo difensore centrale: Bonucci, Danilo e Gatti, oltre all'ulteriore presenza di Rugani, sono considerati un cast di livello da affiancare a De Ligt. Ecco che allora quell'unico nome diventa essenziale, da non sbagliare. Messo un attimo da parte il sogno impossibile Koulibalyil preferito di Cherubini, ad oggi, è Gabriel Magalhaes dell'Arsenal: ventiquattro anni, fisico imponente e poco meno di 40 milioni di valutazione. Una cifra importante, forse troppo rispetto al tesoretto stanziato dal club in quel ruolo. Ecco perché sullo sfondo ci sono un paio di alternative meno costose: la prima strada porta allo svincolato Romagnoli, ma settimane impegnato in una negoziazione non semplice sulla Lazio, mentre la seconda conduce a Milenkovic della Fiorentina, altro nome da tempo osservato da Allegri. Dalla scelta di De Ligt dipenderà in un certo senso il futuro di un intero reparto: obbligatorio gestire al meglio, dunque, una situazione estremamente delicata.

