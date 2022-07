"De Ligt vuole venire da noi e nei prossimi giorni avremo un altro colloquio”. Alle ”. Alle parole di Oliver Kahn , a margine della presentazione ufficiale del Bayern Monaco, è seguita l’accelerata prevista dei bavaresi nella trattativa con la Juventus per il difensore olandese. Completata la cessione di Lewandowski al Barcellona , il club tedesco ha presentato in queste ore una nuova proposta alla dirigenza bianconera, 70 milioni di euro più 10 di bonus. Un’offerta nettamente più alta della precedente (60 + 10 di bonus) e che spiega la determinazione del club di chiudere questa trattativa e portare alla corte di Nagelsmann, il 23enne centrale Oranjie, che potrebbe anche non salire sull’aereo per gli States per la tourneé oltreoceano della squadra di Allegri.

I bianconeri per ora hanno retto il muro rimanendo fermi alla richiesta di 90-100 milioni, ma devono tener conto dei prezzi e soprattutto della volontà di De Ligt di cambiare aria e giocare per la compagine pluricampione di Germania. Ecco perché l’impressione è che questa possa essere la proposta giusta per far decollare la trattativa e ricavare da questa cessione almeno gli stessi spesi nel 2019, per prelevarlo dall’Ajax.

Caccia al sostituto: Pau Torres il sogno ma occhio a Gabriel e Milenkovic

Sfumato Koulibaly, migrato al Chelsea per 40 milioni di euro, l’impressione che si dipana di ora in ora è che la Juventus potrebbe anche comprare due centrale: un mancino di caratura internazionale e uno stopper di piede destro che conosca già la nostra Serie A (l’indiziato potrebbe essere il viola Milenkovic). Per il centrale di piede mancino, la prima scelta del management bianconero sembrerebbe essere Pau Torres , che il Villarreal però valuta tra i 45 e i 50 milioni di euro, ma della partita restano anche Gabriel dell’Arsenal e Gleison Bremer del Torino, su cui però è nettamente in vantaggio l’Inter che tra domani e martedì avrà un incontro col club granata per chiudere la trattativa e portare il colosso brasiliano alla corte di Simone Inzaghi.

