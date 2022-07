Matthijs De Ligt si avvicina sempre di più al Bayern Monaco. Il difensore olandese da settimane ormai ha manifestato il proprio malumore alla Juventus, senza dare adito ad una eventuale possibilità di rinnovo del contratto. Della situazione hanno approfittato prima il Chelsea e poi soprattutto il Bayern Monaco che, secondo Sky Germania, ha trovato nella giornata di ieri l'accordo con il centrale. Tutto fatto sotto l'aspetto contrattuale, con l'entourage del giocatore che ha definito in tutto e per tutto i termini dell'accordo che lo legherà nei prossimi anni al club bavarese. Uno sviluppo decisivo per la Juventus, già a caccia del sostituto: per definire il trasferimento, però, servirà ancora lavorare.

De Ligt ha l'accordo col Bayern: cosa manca per il trasferimento in Bundesliga

Tra le due società, legate da buoni rapporti, c'è ancora una discreta distanza sulla valutazione del cartellino: il Bayern ha finora messo sul piatto 70 milioni di euro bonus compresi, pareggiando di fatto la proposta del Chelsea che ora arranca pesantemente nella corsa al giocatore. La Juventus non è disposta a cedere De Ligt a quella cifra e chiede ai campioni di Germania uno sforzo ulteriore, fissando il prezzo del cartellino ad 80 milioni. La sensazione è che il dialogo tra le parti sia in fase avanzata e che comunque un accordo si troverà, visto anche il casting che il club bianconero ha indetto per sostiture l'olandese (piacciono su tutti Koulibaly e Akanji). Quel che è certo, insomma, è che De Ligt saluterà presto la Juve: la Bundesliga lo attende.

