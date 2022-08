Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan, il piano A è Onyedika, l'alternativa è Onana

Nelle ultime ore il Milan di Maldini e Massara ha fatto una sondaggio in Danimarca per Raphael Onyedika. Il 22enne centrocampista del Midtjylland è stato valutato tra i 7 e gli 8 milioni, una cifra troppo alta secondo i dirigenti rossoneri. Per il nigeriano, il Diavolo è disposto a sborsare 5 milioni, ma deve attendere l'uscita di Bakayoko. Il piano B, come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si chiama Jean Onana. Il camerunense del Bordeaux potrebbe arrivare a Milanello in tempi brevi, qualora i rossoneri decidessero di lanciare l'affondo decisivo.

La nostra opinione: la partita sofferta contro l'Udinese ha avvisato Pioli e i vertici rossoneri. Al Milan manca il sostituto di Kessie, dunque è bene accelerare con la speranza di evitare i passaggi più febbricitanti del mercato. Onyedika fornirebbe "il motore e la gamba" tanto ricercate da Pioli, Onana è un profilo simile e incentivato dai buoni rapporti col Bordeaux (da cui il Diavolo ha già prelevato Adli).

Juventus, c'è l'accordo con Depay. Ora tocca al Barça

La prima pagina di Tuttosport è a forti tinte bianconere: secondo il quotidiano torinese, Memphis Depay avrebbe trovato l'accordo con la Vecchia Signora sulla base di un biennale a 5 milioni di euro più un ricco pacchetto bonus (che potrebbe ammontare a circa un milione e mezzo). Ora la palla passa al Barcellona, che dovrebbe liberare a zero l'olandese. Sulla strada rimangono alcune pendenze economiche - tra i 2 e i 3 milioni - da risolvere tra l'olandese e i catalani.

La nostra opinione: anche la Juve, come il Milan, ha fretta di chiudere. Si tratta di un'esigenza di Max Allegri, che ormai in attacco ha la coperta corta. Con Di Maria e Chiesa ai box, diventa vitale integrare il nuovo innesto in attacco nel più breve tempo possibile per non perdere il treno pre-Mondiale. Alla Juve Depay guadagnrebbe essenzialmente una somma pari a quella percepita in Catalogna, dunque il matrimonio "s'ha da fare".

Inter, il tesoretto delle cessioni non è abbastanza per Akanji

Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter di Simone Inzaghi continua a trattare col Borussia Dortmund per Manuel Akanji. Il tesoretto di 40 milioni accumulato dalle cessioni di Pinamonti al Sassuolo e Casadei al Chelsea potrebbe non bastare per strappare il cartellino a titolo definitivo (opzione gradita proprio dai tedeschi). Marotta propone la soluzione del prestito con diritto od obbligo di riscatto, ma per la fumata bianca c'è ancora da lavorare.

La nostra opinione: sulla carta Akanji sarebbe un rinforzo da 110 e lode per la difesa nerazzurra, ma a che prezzo? L'eventualità di sacrificare un terzo giocatore - i nomi più papabili sono quelli di Skriniar e Dumfries - per fare spazio allo svizzero, potrebbe rivelarsi troppo ambiziosa persino per uno come Marotta.

