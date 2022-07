La Juventus piazza il botto. Doppio, addirittura. Dopo aver raggiunto nelle scorse settimane un accordo con Paul Pogba, i bianconeri hanno definitivamente messo le mani anche su Angel Di Maria, che come il francese è in procinto di arrivare a Torino per firmare il suo nuovo contratto.

Secondo GOAL, l'intesa totale tra la Juventus e Di Maria è infine arrivata. Sistemati anche gli ultimi dettagli burocratici: ogni ostacolo, in sostanza, è stato superato. Le visite mediche dovrebbero essere programmate già per i prossimi giorni, come da desiderio della Juve. Come noto il campione argentino firmerà per una sola stagione, fino al 30 giugno del 2023, a 7 milioni: il suo desiderio attuale è infatti quello di rimanere in Europa altri 12 mesi prima di far ritorno in patria, al Rosario Central. Il suo approdo a Torino sembrava essere stato pesantemente condizionato dallo stallo venutosi a creare nelle ultime settimane, ma alla fine la fumata bianca è arrivata.

Non ci sono più dubbi, ormai, nemmeno sul ritorno dopo cinque anni di Paul Pogba. Tutto fatto anche con il centrocampista francese, che aveva trovato un'intesa con la Juventus già qualche tempo fa. Come riporta Sky, anche nel suo caso le visite mediche sono in programma nel weekend. E poi arriverà il momento della firma su un contratto triennale, fino al 30 giugno del 2025.

