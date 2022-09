i bianconeri hanno da poco registrato l'assalto del Chelsea per Denis Zakaria. I Blues sono piombati sul centrocampista svizzero offrendo al club bianconero un prestito con diritto di riscatto, sul quale la dirigenza sta riflettendo con grande attenzione. Tra le parti la quadra è stata trovata in fretta nonostante la corsa contro il tempo vista la deadline del calciomercato fissata alle 20 per entrambi i campionati. Il centrocampo della Juventus nelle ultime ore sta subendo una vera e propria metamorfosi: dopo aver accolto Paredes e aver salutato Rovella e Arthur . I Blues sono piombati sul centrocampista svizzero offrendo al club bianconero un, sul quale la dirigenza sta riflettendo con grande attenzione. Tra le parti la quadra è stata trovata in fretta nonostante la corsa contro il tempo vista la deadline del calciomercato fissata alle 20 per entrambi i campionati.

Il giocatore, arrivato lo scorso mese di gennaio dal Borussia Monchengladbach, è finito sull'elenco dei partenti con stupore da qualche settimana e ha declinato nel frattempo le proposte di Monaco e Bayer Leverkusen ma quando è pervenuta questa proposta dalla Premier League ha fatto da subito sapere di gradire la destinazione e ha spinto affinchè il trasferimento andasse a buon fine: visite mediche in corso in Italia, poi saluterà Torino al fotofinish.

Visite mediche in corso al J-Medical

Come informa l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il nazionale svizzero proprio in questi istanti sta svolgendo i test medici al J Medical e se tutto andrà per il meglio, il trasferimento andrà a buon fine con Zakaria che volerà alla corte di Thomas Tuchel e nelle prossime settimane potrebbe ritrovarsi a sfidare il Milan nel girone di Champions League. Zakaria lascerebbe i bianconeri dopo poco meno di 9 mesi in cui ha racimolato 14 presenze fra Serie A, Coppa Italia e Champions League ed una sola rete, realizzata al debutto contro il Verona.

Il siparietto di Allegri in conferenza: "Zakaria in difesa? Potrebbe"

