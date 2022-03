Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Dybala: giovedì l'incontro per il rinnovo. Se non ci sarà, idea Raspadori

Il rinnovo di Dybala torna prepotentemente d'attualità dopo l'ennesimo interessamento dell'Inter: oggi si parla di incontro decisivo fissato per giovedì 10. Secondo la Gazzetta, è probabile che a Dybala verrà fatta una proposta al ribasso, intorno ai 7 milioni (bonus esclusi) e per tre stagioni invece che quattro. Il Tuttosport intanto parla già del suo possibile sostituto, ovvero Giacomo Raspadori del Sassuolo.

La nostra opinione: Sul caso-Dybala si è già detto tanto, forse troppo: probabilmente la cosa migliore sarebbe risolvere una volta per tutte questo dilemma, nell'uno o nell'altro senso per poter affrontare con maggiore serenità l'ultima parte - decisiva - della stagione, si da parte del giocatore, che entra ed esce dal campo per infortunio, sia da parte di allenatore e società, a cui viene fatta sempre la stessa domanda circa il proprio numero 10. Una proposta da 7 milioni, visti i tempi che corrono e il momento particolare che sta vivendo la Juventus e il calcio italiano in toto, sembra onesta. Per quanto riguarda il possibile sostituto, il nome di Raspadori è certamente valido, anche se ovviamente al momento rappresenterebbe un passo indietro per qualità ed esperienza.

Inter, Handanovic verso il rinnovo di contratto

Samir Handanovic dovrebbe continuare a essere un giocatore dell'Inter. Il portiere sloveno, in scadenza a giugno, dovrebbe firmare il rinnovo biennale del contratto attorno alla fine del mese per una cifra inferiore ai 3,5 milioni di euro netti attuali. Lo scrive Calciomercato.com

La nostra opinione: Handanovic e l'Inter sembrano destinati a rimanere insieme: dopotutto la proposta di rinnovo arriva dalla società nerazzurra, che avrebbe deciso di confermare il portiere sloveno nonostante l'età (va verso i 38) e alcune prestazioni non brillantissime. Anche con l'arrivo di Onana, Handanovic sarebbe - almeno all'inizio - il primo portiere nelle gerarchie. Probabilmente la soluzione migliore anche per inserire un portiere di sicuro valore come Onana, ma che avrà bisogno di un inevitabile periodo di adattamento in un campionato così nuovo per lui.

Rinnovo Belotti? Vagnati "Vedremo a fine anno"

"Spiragli per Belotti? Me lo chiedete tutte le settimane. Sono sicuro che da qui alla fine dell’anno Belotti ci darà una bella mano. Poi a fine anno ci parleremo e vedremo che cosa è meglio per tutti". Così il ds del Torino Davide Vagnati sul rinnovo del Gallo a Dazn prima della gara contro il Bologna.

La nostra opinione: I continui silenzi del giocatore sulla questione rinnovo fanno presagire un addio a fine stagione: dopotutto, se davvero l'offerta di Cairo sfiora i 4 milioni tra parte fissa e bonus come è venuto a galla nelle ultime settimane, allora non si tratta più di una questione economica, ma di stimoli. Al momento sembra che solo il Toronto si sia fatto avanti in maniera concreta per acquistare il Gallo, ma sullo sfondo rimane la possibilità di rimanere in Italia, magari in una big (Milan): al momento Belotti pensa - giustamente - a far bene con il Toro anche per guadagnarsi un posto ai playoff Mondiali con l'Italia. Poi si penserà al futuro, con tutta probabilità lontano dal Toro.

