Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

La Juventus può cedere De Ligt? Permanenza al 44%

Cristiano Cinotti, Sportsbook Manager di Sisal Match Point, ha dato le percentuali sul futuro di Matthijs De Ligt a "Sportitaliamercato". Le sue parole riprese da Tuttojuve.com: "De Ligt potrebbe salutare Torino e attenzione perchè il futuro di questo giocatore è assolutamente incerto. La sua permanenza alla Juve al 44% è una percentuale che non può far sorridere i tifosi bianconeri, sono tante le contendenti e abbiamo messo come principale il Real Madrid con un 16%, perchè farebbe sicuramente comodo alla difesa dei blancos da quando hanno perso Sergio Ramos. Psg al 10%, Chelsea al 10%, Barcellona al 10%, altro 10%".

La nostra opinione: De Ligt ha dimostrato di essere un giocatore top. Come riporta Opta: “1 - Tra i difensori con almeno 700 minuti disputati in questo campionato nessuno è stato saltato in dribbling meno volte di Matthijs de Ligt (una). Guardiano.” Alla Juventus però il momento economico è molto delicato: cedere de Ligt vorrebbe dire liberarsi di un ingaggio pesante e mettere in cassa una cifra molto sostanziosa, assolutamente vitale soprattutto in questo periodo di austerity. Certo, vorrebbe dire privarsi di un centrale che potrebbe fare reparto per anni. Il dilemma è di quelli complessi: in casa-Juventus ci staranno certamente pensando.

Inter: serve un centrocampista duttile (Nandez) e un esterno (Fares o Digne)

L’Inter sfoglia la margherita delle occasioni in vista della riapertura del mercato di gennaio. Per puntellare la squadra, secondo la Gazzetta dello Sport, sarà prima necessario fare prima qualche uscita: Sensi, Vecino, Kolarov e Satriano sono i giocatori su cui si sta cercando di capire quale sia la scelta migliore per il prossimo futuro. Poi si penserà a come rimpiazzarli. Serve un centrocampista centrale duttile, capace di giocare in più ruoli e magari anche adattarsi per necessità a fare il quinto di centrocampo. Un tipo alla Nahitan Nandez; torna con forza il nome di Fares, l’alternativa è un nome noto alla Serie A, e più che un’alternativa si tratterebbe di un investimento anche per il futuro: Lucas Digne.

La nostra opinione: Un centrocampista e un laterale dunque nel mirino dell'Inter: se di Nandez già sapevamo da tempo - l'Inter lo ha a lungo trattato la scorsa estate e vicinissimo al trasferimento in nerazzurro prima dello stop del Cagliari - meno noti sono i profili dei giocatori seguiti per il ruolo di vice-Perisic (Dimarco ha appena rinnovato ma Inzaghi lo preferisce come terzo di sinistra tra i centrali). Fares è un giocatore già noto a Inzaghi, che lo ha allenato alla Lazio e che dopo un ottimo inizio al Genoa è finito fuori per infortunio. Lucas Digne, nazionale francese ed ex Roma, è in rotta con l’Everton e da inizio dicembre non viene neanche più convocato. Se Nandez può arrivare magari nell'ambito di uno scambio con Satriano, per gli altri due bisognerà fare una valutazione.

Milan: Botman prima scelta, per l'attacco piace Kolo Muani

Secondo la Gazzetta, l’olandese del Lilla è la prima scelta in difesa: costa 30 milioni, si va sul prestito con diritto di riscatto. In avanti piace il francese del Nantes.

La nostra opinione: Lo scoglio da superare per Botman - ormai è storia nota - è quello dei costi. In una stagione e mezzo in Francia, il valore di Botman si è praticamente quadruplicato: il Lille lo acquistò dall’Ajax per 8 milioni di euro, oggi lo valuta almeno 30. Si valuta una formula Tomori, con una differenza: il Lille non farà a meno di lui molto facilmente mentre l'inglese era fuori dai giochi al Chelsea. Diversa la situazione per Randal Kolo Muani: il prezzo del 23enne del Nantes, si aggira sui 10 milioni. Il suo contratto, però, è in scadenza a giugno: il Milan potrebbe aspettare qualche mese e ingaggiarlo senza spese di cartellino, oppure prenderlo prima spendendo meno.

