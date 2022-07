Angel Di Maria è sbarcato all'aeroporto di Torino Caselle, accompagnato dalla famiglia, alle 22,40 di giovedì 7 luglio. El Fideo si è mostrato sorridente e voglioso di cominciare la sua nuova avventura professionale con la maglia della Juventus. Con cui si è accordato - dopo la fine del suo rapporto col PSG - per un solo anno di contratto a 7 milioni (senza, almeno per ora, l'ipotesi di rinnovo) ad un ingaggio pari a 7 milioni. Tutto questo prima di fare ritorno, nella stagione 2023-2024, in Argentina al Rosario Central, club che l'ha vìsto crescere e oggi allenato da un ex bianconero come Carlos Tévez.

Ore 9,05 - Visite mediche per Di Maria

A bordo della Jeep bianca con cui si era allontanato dall'areoporto la sera prima, Di Maria si è presentato intorno alle 9 alla Continassa per svolgere le visite mediche di routin al J-Medical: autografi a go go e bagno di folla per lui.

Ore 7,05 - Le aperture dei giornali

Le aperture dei quotidiani sportivi italiani - Tuttosport: "Eccolo! (con fotona del Fideo, ndr) E domani Pogba. Non è finita: la Juventus stringe per Zaniolo, Arnautovic e Koulibaly". La Gazzetta dello Sport: "Nasce la maxi Juve. Sbarca Di Maria, domani tocca a Pogba". Il Corriere dello Sport: "Di Maria da Allegri: missione Scudetto".

