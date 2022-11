Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Dalla Spagna: Juventus e Roma su Gimenez dell'Atletico Madrid, costa 40 milioni

Secondo il "Mundo Deportivo", ci sarebbero anche Juve e Roma a caccia di José Maria Gimenez, centrale classe '95 dell'Atlético Madrid, in scadenza di contratto nel giugno 2025. L'Atletico valuterà se inserire nella lista trasferimenti il difensore, colonna degli ultimi anni del Cholismo, dopo l'eliminazione dalle Coppe Europee che ha colpito il club di Madrid.

La nostra opinione: Sicuramente in casa Juve bisogna presto pensare al futuro: il centrocampo è stato spesso additato come il reparto più in difficoltà, ma in realtà la stagione in corso ha messo in evidenza parecchi ragazzi giovani in rampa di lancio in quel ruolo. I vari Fagioli, Miretti e lo stesso Rovella (ora in prestito), costituiscono una buona base di partenza per quel reparto. La difesa - pur mostrando numeri invidiabili (è tutt'ora la prima della Serie A) - ha ancora parecchie lacune, soprattutto sugli esterni; al centro invece, bisognerà vedere cosa deciderà di fare Leonardo Bonucci, che in questa stagione sta "assaggiando" molto più spesso del solito la panchina. Insomma certamente il profilo di Gimenez può fare anche al caso dei bianconeri. Per quanto riguarda la Roma, il discorso si sposta più sull'esborso economico: 35/40 milioni di euro sono un bell'investimento per il club della Capitale, quindi tutto da valutare; per quanto riguarda il gradimento, sicuramente Mourinho sarebbe favorevole.

Roma, prima il Derby poi il rinnovo di Mourinho fino al 2025

La notizia circola ormai da qualche giorno: la Roma vuole tenersi stretta il suo condottiero e per questo motivo la proprietà americana è in pressing per prolungare ancora di un anno il contratto dello Special One. Al momento scade nel 2024 ma dovrebbe essere prolungato almeno di un anno sino al 2025.

La nostra opinione: José Mourinho ce l'ha fatta anche stavolta: arrivato a Roma tra mille dubbi e perplessità (soprattutto degli addetti ai lavori), il sapiente tecnico portoghese ha saputo conquistare prima il pubblico giallorosso e poi anche un trofeo che la piazza aspettava da anni. Ora ogni volta che apre la bocca tutti stanno ad ascoltarlo, proprio come succedeva qualche anno fa: il connobuio sembra perfetto, e allora ci sembra giusto cercare di prolungarlo. Farlo dopo una vittoria nel Derby sarebbe la chiusura perfetta del cerchio.

Roma, ecco Solbakken: arriva a gennaio

Rimaniamo in casa Roma, per una quasi ufficialità: presto, addirittura già a gennaio, Ola Solbakken diventerà un nuovo giocatore giallorosso. Arriverà a parametro zero, una volta salutato il Bodo Glimt, firmando un contratto da quattro anni a circa un milione d’ingaggio.

La nostra opinione: Chi è Ola Solbakken? 24 anni, seconda punta o esterno offensivo, ha senso del gol e cambio di passo, esplosivo: due caratteristiche che, viste tre volte dal vivo nel corso della scorsa Conference League, fanno gola allo Special One. Alla Roma serve qualcosa in più là davanti: senza Dybala e con un Abraham alla perenne ricerca di continuità sotto porta, un esterno in più può solo far comodo alla causa giallorossa.

