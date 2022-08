Calcio

Calciomercato, Juventus, ecco Leandro Paredes! Lo sbarco a Torino del nuovo regista per Allegri

CALCIOMERCATO - Mentre i compagni di squadra si preparavano a scendere in campo per la sfida allo Stadium contro lo Spezia, all'aeroporto di Caselle è sbarcato l'ultimo rinforzo della campagna acquisti della Juventus, Leandro Paredes, arrivato in prestito con obbligo di riscatto dal PSG. Il play davanti alla difesa che mancava dall'addio di Pjanic e che Allegri attendeva.

00:00:28, un' ora fa