Dopo le lacrime versate - in campo e sugli spalti - per gli addii di Giorgio Chiellini Paulo Dybala , la Juventus si appresta ad ufficializzare un altro divorzio. Federico Bernardeschi non rinnoverà il suo contratto e si libererà a parametro zero a fine stagione. Questo è l'esito di un vertice andato in scena nella giornata di giovedì 19 maggio, tra società e procuratore del calciatore.