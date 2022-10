Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juventus: fiducia rinnovata ad Allegri fino al Mondiale

"Il club con il tecnico: squadra nel mirino. Svolta in Coppa o si pensa al ritiro": secondo la Gazzetta dello Sport (così anche il Tuttosport) il giudizio sull'allenatore giudizio rimane sospeso. A novembre si traccerà una linea, ma dovrebbe succedere una catastrofe perché la Juventus decida di cambiare in corsa. Più facile che succeda a fine stagione. Intanto tecnico e dirigenza remano compatti per cercare di riportare il sereno. Con lo spauracchio del ritiro se con il Maccabi non si vedrà la vera Juve.

La nostra opinione: Il mirino dei dirigenti della Juventus al momento pare essersi spostato da Allegri alla squadra: in effetti ad andare in campo sono loro e ai dirigenti bianconeri non è andato giù soprattutto l'atteggiamento di alcuni giocatori nel corso della partita con il Milan e il rendimento non all'altezza della situazione di altri. La sensazione rimane quella di voler andare avanti ancora con Allegri, fatti salvi scivoloni clamorosi: dopotutto la concorrenza all'esterno rimane pochina e probabilmente all'interno della "stanza dei bottoni" bianconera c'è ancora il sentore di poter salvare la stagione.

Inter: Gosens deluso, può chiedere la cessione a gennaio

Sulla Rosea c'è un trafiletto dedicato a Gosens, sempre più nelle retrovie nelle gerarchie di Simone Inzaghi per la fascia sinistra: l'esplosione di Dimarco e i continui dubbi dell'allenatore continuano a limitare il minutaggio del tedesco, che dopo il Mondiale potrebbe tornare ad avere attenzioni all'estero e quindi godere di maggiore mercato.

La nostra opinione: L'Inter - se ricordate bene - aveva pensato a cedere Gosens già negli ultimi giorni di mercato (al Bayer Leverkusen): "Sono stato io a dire no", ha raccontato il tedesco pochi giorni fa. Evidentemente già allora Inzaghi non lo vedeva bene o comunque aveva deciso che si sarebbe potuto fare a meno di lui: le scelte della stagione in corso seguono quel pensiero, ed è normale che un giocatore come Gosens possa pensare di voler cambiare aria. L'Inter si dice si stia già guardando intorno per un sostituto: Pedraza e Mazzocchi i nomi che circolano. Continuando a rimpiangere Ivan Perisic...

Verona, Cioffi traballa: ecco i possibili sostituti

Le prestazioni e i risultati dell'Hellas Verona non convincono: la panchina di Gabriele Cioffi continua a traballare, soprattutto dopo il 2-1 subito a Salerno. Tanti i nomi che appaiono sui giornali: Paulo Sousa (apparso in tribuna al Bentegodi e ormai fisso su territorio italiano), ma anche Aurelio Andreazzoli e Davide Ballardini, poi c'è la soluzione casalinga con Salvatore Bocchetti, tecnico della Primavera, e infine Diego Lopez, in buoni rapporti con il direttore sportivo Marroccu.

La nostra opinione: "Se mi sento a rischio? Dal primo giorno che ho firmato mi sento più in discussione che a rischio. Le partite vanno contestualizzate": Gabriele Cioffi è il primo a sapere che dopo quattro sconfitte consecutive c'è poco da stare tranquilli, e all'orizzonte c'è il match con il Milan, che non promette certo sconti. Il tecnico ha tutte le scusanti del caso in questa stagione dopo la "razzia" di giocatori in fase di calciomercato: quello che gli viene contestato in questo momento è la mancanza di capacità di dare carattere alla propria squadra. Tradotto: non si può prendere gol al 91' e gettare alle ortiche un punticino prezioso.

