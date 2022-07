Angel Di Maria e la Juventus sono pronti a dirsi definitivamente sì. Il Fideo è appena atterrato a Torino all'aeroporto di Caselle ed è pronto a diventare una delle colonne portanti del prossimo corso bianconero. Per l'argentino, arrivato a margine di una trattativa lunghissima la cui svolta è arrivata soltanto nell'ultima settimana, le visite mediche sono in programma nella giornata di domani. Poi la firma sul contratto annuale che lo legherà ai bianconeri fino al termine di questa stagione, con stipendio di circa 7 milioni.

Juventus, finalmente Di Maria: la storia di una trattativa infinita

Quello di Di Maria alla Juventus è stato uno degli intrighi di questo inizio di calciomercato. I primi contatti tra il club bianconero e l'entourage del giocatore, fresco di svincolo dal PSG, ci sono stati circa un mese fa. Il giocatore non aveva affatto chiuso la porta, ma era stato molto chiaro sulle condizioni: contratto annuale con stipendio a 9 milioni. Una richiesta avanzata per preparare al meglio l'ultimo Mondiale da disputare con l'Argentina prima di rientrare in patria e vestire la maglia del suo Rosario Central. La Juventus ha inizialmente rilanciato provando a spalmare la richiesta di ingaggio su un contratto biennale garantito, ma il Fideo non ne ha voluto sapere di prendere in considerazione la controproposta rifiutando anche il successivo annuale con opzione.

Da lì i rapporti si sono fatti tesi: la Juventus, spazientita, sembrava aver mollato definitivamente l'esterno, che intanto rifletteva con interesse una proposta arrivata dal Barcellona per volontà del tecnico Xavi. Poi, la nuova svolta: il presidente blaugrana Laporta ha stoppato la trattativa e l'argentino è tornato a strizzare l'occhio al bianconero ogni giorno di più, finché le parti non si sono strette la mano su un contratto annuale da 7 milioni. Un compromesso che fa contenti tutti: la Juventus, con Di Maria, ora vuole tornare a sognare in grande.

