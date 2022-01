Un'asse di mercato storico quello tra Torino e Firenze, aperto dal clamoroso caso Baggio e continuato soprattutto nell'ultimo decennio. Dal 2009, le spese della Juventus finite nelle casse della Fiorentina rappresentano il maggior flusso di cassa tra due club in Serie A. Sommando tutti i trasferimenti si supera la cifra di circa 200 milioni di euro (195 per la precisione, ma senza ad esempio contare i bonus nel caso di Vlahovic ).

Ad aprire questa tratta fu nel 2009 Felipe Melo rilevato dai bianconeri per 25 milioni di euro. Poi gli sforzi juventini si spostarono sui giovani del vivaio toscano: nel 2017 arrivò Federico Bernardeschi per 40 milioni, a cui fece seguito Federico Chiesa nel 2020 per una cifra complessiva superiore ai 70 milioni.

Chiesa, Benatia - Juventus-Fiorentina - Serie A 2017/2018 - LaPresse Credit Foto LaPresse

A parti invertite non furono molto riusciti i colpi della Viola. Marchionni, Cristiano Zanetti, Amauri e il recente arrivo di Marko Pjaca. Il rapporto con la Juventus sarà anche osteggiato dai tifosi, ma le casse della Fiorentina ringraziano per questo antico asse che collega toscana e Piemonte. I 70 milioni di parte fissa per Vlahovic sono solo l'ultimo capitolo delle ricche e virtuose plusvalenze della società gigliata.

Giocatore Da A Costo Felipe Melo Fiorentina Juventus 25 mln Neto Fiorentina Juventus 0 Bernardeschi Fiorentina Juventus 40 mln Chiesa Fiorentina Juventus 60 mln Vlahovic Fiorentina Juventus 70 mln TOTALE 195 mln Marchionni Juventus Fiorentina 4,4 mln C.Zanetti Juventus Fiorentina 2 mln Pjaca Juventus Fiorentina 2 mln TOTALE 8,4 mln

Da Baggio a Vlahovic: Fiorentina-Juve, affari e polemiche

