Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

Juventus: frenata per Paredes, prima servono le uscite

Calciomercato Spalletti: "CR7 al Napoli? Lo allenerei volentieri ma serve realismo" 9 ORE FA

Secondo la Gazzetta dello Sport è ancora presto per cantare vittoria per Paredes, centrocampista del Paris Saint-Germain che la Juventus vorrebbe portare a Torino. Prima bisogna pensare a qualche uscita per liberare spazio...

La nostra opinione: Maurizio Arrivabene a Dazn è stato chiaro: "Gli ultimi giorni di mercato? Innanzitutto dobbiamo far bilanciare l’aspetto sportivo e quello finanziario con qualche uscita. In entrata il sipario è aperto. Paredes? Stiamo parlando, ci stiamo lavorando, ma prima sono fondamentali le uscite". Di chi si parla qui? Arthur, naturalmente, anche se il brasiliano fatica a trovare una sistemazione altrove; Fagioli ha rinnovato ma potrebbe essere lui il prescelto per fare nuovamente esperienza in una "piccola"; Zakaria e McKennie potrebbero avere mercato all'estero.

Inter: arriva Acerbi, rinuncia a due mensilità

Il Tuttosport è sicuro: a breve arriverà la firma di Acerbi con l'Inter. Il giocatore, pur di raggiungere Simone Inzaghi, rinuncerà a un paio di mensilità.

La nostra opinione: Francesco Acerbi potrà non essere la prima scelta dell'Inter - si è parlato tanto anche di Chalobah e Akanji - ma certamente è un "usato sicuro" che fa al caso. Nazionale, già allenato da Simone Inzaghi, andrà a coprire il "buco" lasciato da Andrea Ranocchia e a dare una scelta in più all'allenatore nerazzurro in una delle zone più nevralgiche del campo.

Fabian Ruiz al PSG lunedì

Secondo il Corriere dello Sport, tra domani e martedì Fabian Ruiz sarà un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain, per il viaggio verso Napoli di Keylor Navas ci vorrà qualche giorno in più.

La nostra opinione: Si chiude l'avventura di Fabian Ruiz al Napoli: 22 milioni più 2 di bonus, questo sembra quanto finirà nelle casse di De Laurentiis. Forse si poteva ottenere di più, ma ormai il giocatore era deciso ad andare: inutile tenerlo se la testa era già altrove. Il Napoli, dopotutto, ha già dimostrato di poter fare a meno di lui, eccome.

Pogba come Cristiano Ronaldo: via la birra in conferenza

Calciomercato Milan, ecco il difensore: Malick Thiaw. Lunedì la firma sul contratto 11 ORE FA