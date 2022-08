L’infortunio di Pogba, lo 0-2 con il Real Madrid, lo 0-4 con l’Atletico. La rosa da completare. La Juventus, dopo le ultime tribolate settimane, ha deciso di accontentare Allegri e di rinforzare la rosa bianconera in questo finale di calciomercato. Dentro Kostic, Depay e probabilmente Paredes , grazie soprattutto alla cessione di Adrien Rabiot, ormai vicino ad accettare il Manchester United. Ne abbiamo parlato e discusso a Calcio360, la trasmissione di Eurosport su Twitch.

In top all'articolo il video - che vi si aprirà in automatico su mobile - troverete il commento dei nostri tre giornalisti protagonisti di Calcio 360, il nuovo format di calcio griffato Eurosport su Twitch in programma ogni lunedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00 (in fondo all'articolo maggiori informazioni su questa nuova rubrica).

Il prezzo di Kostic: circa 15 milioni

Filip Kostic è ormai un giocatore della Juventus. L’esterno serbo, grande amico e connazionale di Dusan Vlahovic, rinforzerà la corsia sinistra bianconera e porterà in dote esperienza e assist. Alla fine il costo definitivo dell’affare sarà di circa 17 milioni tra parte fissa (14) e bonus (3). Con il giocatore l’accordo era già stato trovato da tempo sulla base di un triennale a 3 milioni netti a stagione più bonus. Un prezzo contenuto e abbordabile per quello che è stato eletto miglior giocatore dell’ultima Europa League, vinta appunto dall’Eintracht di Francoforte.

Rabiot: ottimismo United

Adrien Rabiot è davvero vicino a diventare un nuovo giocatore del Manchester United . La Juventus così si assicura un tesoretto da reinvestire magari nell’operazione Paredes, visto che la trattativa con il PSG per l’argentino dura ormai da settimane. Per quanto riguarda le cifre, il trasferimento dovrebbe avvenire per un importo di 15 milioni di sterline (18 milioni di euro). Per concludere l'operazione manca ancora l'accordo fra il centrocampista francese, rappresentato dalla mamma-agente, e i Red Devils. L’ottimismo per la buona riuscita pare esserci da entrambe le parti.

Tesoretto per Paredes e Depay

La cifra ottenuta dalla cessione di Rabiot verrà subita reinvestita dalla Juventus sul mercato. In arrivo c’è Memphis Depay, che si libererà a costo zero dal Barcellona e firmerè un nuovo contratto con i bianconeri da circa sei milioni di euro a stagione per tre anni. E poi l’altro grande obbiettivo è a centrocampo: Leandro Paredes è in uscita dal PSG (che chiede 20 milioni di euro, mentre la Juve ne offre 15) e Allegri lo vorrebbe in regia della sua Juventus. Parti al lavoro, la rivoluzione bianconera prosegue.

Memphis Depay Credit Foto Getty Images

