Juve: gelo Di Maria, sale Berardi

In casa Juventus crollano le azioni di Angel Di Maria e salgono vertiginosamente quelle di Domenico Berardi. Dopo molti incontri per soddifare la singolare richiesta di un solo anno di contratto (per poi poter tornare in Argentina), secondo Tuttosport il club bianconero si è molto irritato per il temporeggiare del Fideo, soprattutto dopo l'inserimento del Barcellona. Fra le alternative, è cresciuto il nome di Berardi, nazionale italiano e pilastro del Sassuolo, già nel mirino del Milan. La Juventus è pronta a un blitz con il club emiliano per prendere l’esterno.

La nostra opinione: corretto virare su un’alternativa di qualità come l’esterno del Sassuolo dopo i tentennamenti di Di Maria. Restano comunque in pista Zaniolo, Pulisic e Kostic, tre soluzioni diverse (anche tatticamente), ma che rispetto a Berardi sono un passo indietro.

Pirlo, tentazione da Istanbul

Secondo la Gazzetta dello Sport, la lunga attesa di Andrea Pirlo, dopo l'addio tra luci e ombre alla panchina della Juve, sta per finire. In Turchia il suo nome è ormai sulla bocca di tutti: il Fatih Karagümrük sta alzando la posta per ottenere il suo sì, mentre anche al Galatasaray la candidatura del campione del Mondo sta prendendo quota giorno dopo giorno.

La nostra opinione: per la guida del Galatasaray da tempo anche Igor Tudor (collaboratore di Pirlo nella sua stagione a Torino) è considerato un favorito come anche Roberto De Zerbi, un altro bresciano molto gettonato, in uscita dallo Shakhtar Donetsk. Fa bene l'ex Milan, Inter e Juve tra le altre a ricominciare da un campionato "minore" per farsi le ossa in vista di un ritorno in Italia.

Lukaku-Inter, qualcosa si muove

Il sogno di Romelu Lukaku di tornare all'Inter non è un'ipotesi impercorribile e il Chelsea, dopo un vertice di mercato tra Tuchel e la dirigenza, ha aperto un piccolo spiraglio: no al prestito gratuito o quasi, sì alla cessione. Toccherà ora ai nerazzurri rispondere, come scrive La Gazzetta dello Sport. Il messaggio che i Blues, attraverso l'avvocato Ledure, hanno recapitato all'Inter è il seguente: siamo disposti a parlare ma adesso trovate voi l'incastro giusto. Il prestito oneroso, giusto per intendersi, difficilmente andrebbe sotto quota 23 milioni, che è la cifra di ammortamento di Romelu nel bilancio del Chelsea. Ecco allora la via di uno scambio con il tragitto inverso di un giocatore gradito a Tuchel.

La nostra opinione: il Chelsea non può vendere Lukaku dopo aver investito 115 milioni di euro solo un anno fa. È una questione finanziaria, ma anche di immagine: creerebbe un precedente pericoloso che il club inglese sente il dovere di evitare. Rosa dell'Inter alla mano, allora, i nomi che possono avere un mercato di alto livello in Premier sono i soliti: Skriniar, Bastoni e Lautaro su tutti. Sarà una lunga telenovela.

