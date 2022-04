Pochettino non è riuscito a dare stabilità alnel corso della stagione. Ok che il titolo di Francia è ad un passo , ma sarà l'unico trofeo per una delle squadre più ricche del pianeta, considerando anche l'innesto di Messi in estate. Ma dove ha fallitoe soprattutto il PSG? La lista è lunga ma, ora, a tenere banco è il dualismo tra i portieri. Da una partevincitore di tre Champions League consecutive, dall'altravincitore con l'Italia degli ultimi Europei., e si sono venuti a creare dei problemi, con la stessa squadra condizionata da questa rotazione. Non ultime le parole di Keylor Navas che si è detto contrariato per questa situazione che non ha favorito né lui, né il collega e rivale Donnarumma, né tanto meno il PSG. Vi ricordate l'errore di Donnarumma su Benzema ? Beh chissà se anche questo aspetto abbia influenzato durante la partita col Real. Detto questo, secondo quanto riportato dall'e la società hanno preso una decisione irrevocabile. Basta con questo dualismo in porta: