Il calciomercato non si ferma mai: qual è l'ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all'estero.

Le tre strade di Chiellini dopo la Juve

Giorgio Chiellini: "Ciao Juve, vado e torno'" scrive Tuttosport in apertura. Il capitano della Juventus ha deciso: ultime 4 partite con i bianconeri, poi una nuova esperienza. Tre strade per il futuro: continuare a giocare in un campionato meno impegnativo (MLS?), studiare un anno all'estero ("senza un impegno fisso per puntare a esperienze dirette che possano essere d’aiuto in un futuro ruolo manageriale. Dodici mesi in cui girare, vedere e conoscere, prima di tornare a Torino"), intraprendere subito la carriera da dirigente nella Juventus, partendo dal basso.

La nostra opinione: una cosa sembra certa: Chiellini, al termine della stagione, non giocherà più per la Juve (la Gazzetta dello Sport quota la sua permanenza alla Continassa intorno al 5%). Il centrale ha deciso di cambiare, anche a causa della debacle Mondiale che ha indubbiamente accelerato il tempo dei saluti. Il suo obiettivo resta la MLS, il sogno Los Angeles.

Praet, il Torino tratta

La storia fra Dennis Praet ed il Torino continuerà anche nel corso della prossima stagione. Il belga, arrivato la scorsa estate in prestito dal Leicester, ha infatti chiesto di restare all’ombra della Mole e i granata sono pronti a dargli ancora fiducia. Il classe '94 ha convinto tutti, in particolare Ivan Juric, che ha chisto al presidente Urbano Cairo uno sforzo economico non indifferente. Come riportato stamane da Tuttosport, l’operazione tra le due parti è ben avviata.

La nostra opinione: approfittando della trasferta degli inglesi a Roma si è discusso del trasferimento del centrocampista belga tra le parti anche in questi giorni. La formula potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto, intorno ai 12 milioni.

