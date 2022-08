Accordo in chiusura tra la Juventus e l'Eintrach Francoforte per il trasferimento in bianconero di. Secondo quanto riportanoe Gianluca Di Marzio, l'esterno serbo

Tutto dipende dalle convocazioni del tecnico Oliver Glasner in vista della sfida valida per la Supercoppa Europea contro il Real Madrid di martedì 10 agosto. Nel caso in cui Kostic - che in stagione ha già esordito in Bundesliga giocando 74 minuti nella pesante sconfitta contro il Bayern Monaco - non dovesse essere chiamato, ipotesi molto plausibile secondo Di Marzio, allora il 29enne serbo avrebbe pronto il biglietto per Torino, in modo da chiudere l'affare con la Juventus. Dalla scorsa settimana la Vecchia Signora sta corteggiando il giocatore, dopo che si è allontanata l'ipotesi di un ritorno di Morata a sinistra del tridente. L'accordo con l'Eintracht dovrebbe essere raggiunto ad una cifra che si aggira tra i 17 e i 18 milioni di euro tra base fissa e bonus.