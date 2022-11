Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve in pole per Vicario

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Juve ha messo nel mirino Guglielmo Vicario dell'Empoli. La priorità non è quella di arruolarlo nell’immediato, anche perchè Allegri è copertissimo nel ruolo grazie a Szczesny e Perin, bensì quella di anticipare la probabile asta estiva. I dirigenti bianconeri vorrebbero replicare l’operazione Gatti 2022: cioè prenotare il portiere dell’Empoli subito, lasciandolo però (almeno) altri sei mesi in prestito in Toscana. Cherubini vorrebbe giocare d’anticipo per bruciare sul tempo la concorrenza: dalla Roma al Tottenham.

La nostra opinione: il cartellino si dovrebbe aggirare intorno ai 15-20 milioni, lo stipendio è molto più che abbordabile e i rapporti con il club toscano sono ottimi: in estate ha ingaggiato in prestito il difensore juventino Koni De Winter. Per tutti questi motivi i dirigenti della Juventus stanno facendo molto più che un pensiero al numero uno friulano.

L’Inter si iscrive alla corsa per Musah

Inter a caccia di giovani rinforzi, di qualità e già con esperienza internazionale. Come svela la Gazzetta dello Sport, il mirino nerazzurro è puntato sul Valencia dove non c’è soltanto l’esterno mancino Jesus Vazquez, ma soprattutto il classe 2002 Yunus Musah, centrocampista tuttofare di corsa e qualità, pronto a disputare il suo primo Mondiale da protagonista con la nazionale degli Stati Uniti. Gioca centrocampista centrale, ma può ricoprire ogni posizione della mediana: regista, mezzala e pure trequartista all’occorrenza. Ha un contratto in scadenza nel 2026 e un valore di mercato di circa 20 milioni. Quest’anno sotto la guida di Gattuso vanta già 11 presenze.

La nostra opinione: il Mondiale potrebbe far lievitare il prezzo, per questo l’Inter ha deciso di muoversi in largo anticipo, ottenendo comunque il gradimento del giocatore, che sogna al più presto di fare il suo esordio in Champions League.

Milan, nel mirino c'è Aouar

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Hassem Aouar, centrocampista del Lione classe '98 che va in scadenza la prossima estate e che non ha dato grandi rassicurazioni sulla sua volontà di voler proseguire con l'OL. Come riporta la Gazzetta dello Sport a gennaio le cifre sarebbero contenute, a giugno il calciatore arriverebbe a parametro zero. In più gli agenti di Aouar si sono visti spesso nelle ultime settimane a Casa Milan: sono loro infatti che hanno curato il rinnovo di Pierre Kalulu e sono loro che hanno portato Sergino Dest a Milanello con un'operazione last minute lo scorso agosto.

La nostra opinione: Aouar gioca al Lione da quando ha 11 anni e potrebbe voler decidere di buttarsi per la prima volta in una nuova esperienza. Inoltre in rossonero la presenza di francesi e francofoni è davvero massiccia, altro elemento che va sempre tenuto in considerazione.

