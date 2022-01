La notizia che nessuno avrebbe voluto sentirsi comunicare è triste realtà. Federico Chiesa salterà il resto della stagione a causa dell'infortunio al ginocchio rimediato nel primo tempo dell'Olimpico. Una tegola enorme, neppure quantificabile. Per l'Italia, che dovrà conquistarsi un Mondiale senza il proprio giocatore più brillante. E per la Juventus, costretta a operare ragionamenti che, fino a 24 ore fa, apparivano superflui.

Chiesa andrà sostituito sul mercato o Allegri sarà in grado di andare avanti con gli elementi a disposizione? Un bel dilemma, considerando che le attenzioni erano inizialmente riversate su altri aspetti, dalla possibile cessione di Alvaro Morata al Barcellona al Già, perché ora la questione diventa di primaria importanza:Un bel dilemma, considerando che le attenzioni erano inizialmente riversate su altri aspetti, dalla possibile cessione di Alvaro Morata al Barcellona al possibile arrivo di Mauro Icardi . Ora, tutto può cambiare. Pensare di intervenire per colmare la falla venutasi a creare con l'assenza di Chiesa è quantomeno doveroso. Ecco dunque alcuni profili che possono fare al caso della Juve.

Ousmane Dembélé

Di lui si è già parlato nelle scorse settimane. Di più: in Spagna si è addirittura vociferato di un principio di accordo per un arrivo a parametro zero al termine della stagione, in realtà smentito dalla Juventus. Difficile ipotizzare che Dembélé possa diventare un obiettivo sensibile ora, con un contratto vigente e un cartellino da pagare, pur dal prezzo ribassato considerata l'imminente scadenza (30 giugno) del rapporto col Barcellona. Ma è comunque una pista da tenere d'occhio. Anche perché è lo stesso Barça a non avere più il coltello dalla parte del manico: il rinnovo del francese continua a essere un'incognita totale e una cessione immediata, per evitare un possibile addio a zero euro, potrebbe rappresentare la soluzione migliore.

Possibilità: 50%

Dembélé con la maglia del Barcellona Credit Foto Getty Images

Domenico Berardi

Rieccolo. Come in ogni finestra di mercato. E come in ogni finestra di mercato, puntualmente, l'esterno campione d'Europa sembra destinato a rimandare ulteriormente la propria partenza da Reggio Emilia. Ricordate la telenovela estiva per Manuel Locatelli, che il Sassuolo ha ceduto alla Juventus solo al termine di convulse e infinite settimane di trattative? Bene: mai dire mai nel mercato, ma provarci ora per Berardi, con appena una ventina di giorni a disposizione, sarebbe come tentare una missione (quasi) impossibile.

Possibilità: 30%

Domenico Berardi esulta per il gol segnato al Genoa, Getty Images Credit Foto Getty Images

Anthony Martial

Pigro, indolente, discontinuo. Tutto quello che si vuole. Ma è anche, almeno potenzialmente, un gran talento. E, soprattutto, ha chiesto a chiare lettere di lasciare il Manchester United, dove non è mai riuscito completamente a giustificare l'ottantina di milioni complessiva sborsata nelle casse del Monaco nel 2015. "Ha intenzione di andarsene, ha bisogno di giocare", ha detto prima di Natale il suo agente, Philippe Lambolay. Ma Martial ancora non si è mosso. Ci ha provato il Siviglia, che però si è visto rifiutare la propria offerta dallo United. Potrebbe rappresentare un'opportunità di mercato, specialmente con l'avvicinarsi della deadline del 31 gennaio.

Possibilità: 60%

Hakim Ziyech

Un altro che, al Chelsea, gioca pochino. E che rappresenterebbe un innesto di lusso un po' per tutte. Per il Milan, spesso accostato a lui in estate prima che le voci si tramutassero in un nulla di fatto, e pure per la Juventus. Il mancino marocchino, esploso nell'Ajax di ten Hag che nel 2019 sfiorò la finale di Champions League, non sta vivendo il momento migliore della propria carriera a Londra: non è una prima scelta di Tuchel, gioca col contagocce (anche se sabato è andato a segno in FA Cup, contro il Chesterfield) e in più ha rotto da tempo con la propria Nazionale, che causa indisciplina non lo ha convocato per la Coppa d'Africa.

Possibilità: 60%

Ziyech con la maglia del Chelsea Credit Foto Getty Images

Le soluzioni fatte in casa

E poi c'è l'altra opzione: quella di lasciare le cose così come sono e di affidarsi a chi c'è già. Come Dejan Kulusevski, a segno a Roma. O come Juan Cuadrado, capace di giostrare indifferentemente in difesa o in attacco. Da scartare invece un ritorno di Douglas Costa, ancora in prestito al Gremio. Una soluzione che divide: se gran parte del tifo sta già chiedendo a gran voce un intervento sul mercato per rimpiazzare Chiesa, la società valuta il da farsi, per nulla intenzionata a comprare tanto per comprare. Il nodo sarà sciolto nelle prossime tre settimane.

Possibilità: 50%

