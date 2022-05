Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

CLASSIFICHE E RISULTATI

Ad

Calciomercato Dybala-Inter, l'agente frena: "Nessun accordo con altri club" 17 ORE FA

Juventus: spunta Di Maria, ma Zaniolo è ancora la prima scelta

Per Tuttosport alla Juventus si apre una pista che porta ad Angel Di Maria. L’argentino vuole lasciare il PSG e i bianconeri si starebbero interessando al giocatore, anche se ancora una trattativa non c’è. In ogni caso, al primo posto nella lista dei preferiti c’è ancora Nicolò Zaniolo.

La nostra opinione: stiamo parlando di due giocatori che possono ricoprire lo stesso ruolo, ma ci sono delle differenze. Di Maria ha 34 anni, Zaniolo 22, quindi il primo sarebbe l’inserimento d’esperienza (e stiamo parlando di un campione), mentre il secondo sarebbe l’acquisto per il futuro. L’aspetto economico, inoltre, non va trascurato: l’argentino arriverebbe da svincolato, ma con una richiesta di biennale a 7 milioni di euro a stagione, l’azzurro invece ha ancora due anni di contratto con la Roma, quindi il club dovrebbe sborsare una bella cifra per acquistare il cartellino (valutazione oltre i 30 milioni), e dovrà fare al giocatore un’offerta al rialzo rispetto ai due milioni e mezzo netti che percepisce ora. Insomma, a conti fatti Di Maria costerebbe molto meno.

Napoli: operazione rinnovo di Koulibaly, ma c’è il prezzo d’uscita

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione su Kaldou Koulibaly: in settimana sarebbe atteso a Napoli il suo agente Ramadani per discutere il rinnovo, nel frattempo però a quanto pare Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo in caso di offerte: per venderlo non vuole meno di 40 milioni.

La nostra opinione: Koulibaly ha ancora un anno di contratto, quindi non c’è bisogno di correre per trovare una soluzione e l’interesse di tutti sarebbe quello di andare avanti insieme. Certo, se arrivasse un’offerta irrinunciabile, tipo dal Barcellona che lo segue da un po’, entrambe le parti ci penseranno, ma intanto il club sa già da quale base iniziare a trattare.

Parisi allontana l’Inter: Prima il campionato

Raggiunto dalla Gazzetta dello Sport, Fabiano Parisi a quanto pare è concentrato solo sul finale di stagione dell’Empoli e non sul mercato. Interrogato sul potenziale interesse dell’Inter, risponde deciso:

Voglio chiudere alla grande il campionato, magari vendicando a San Siro quell’ultima volta in A contro l’Inter, che all’Empoli costò la retrocessione. Sarebbe un regalo per i nostri tifosi. Poi penserò ai tre impegni con l’Under 21, importantissimi. Solo dopo ragionerò col mio procuratore Mario Giuffredi sul mio futuro.

La nostra opinione: è bello vedere che un ragazzo giovane e con la carriera già lanciata (perché l’Under 21 è già un buon punto nei “lavori in corso” per il futuro) abbia i piedi per terra e non si monti la testa. Stiamo comunque parlando dell’interesse di una delle squadre più importanti d’Italia e ci si potrebbe anche aspettare una risposta entusiasta e d’apertura, invece abbiamo di fronte un professionista che si concentra solo sull’obiettivo del presente e dimostra una grandissima serietà.

Come cambierebbe l'Inter con l'acquisto di Dybala

Calciomercato Come cambierebbe l'Inter con l'acquisto di Dybala 19 ORE FA