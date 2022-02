Juventus ha voluto trattenere anche Morata e, quindi, si fa sempre più dura per Kaio Jorge. Il giovane attaccante brasiliano, prima dell'acquisto del serbo, aveva collezionato appena 114 minuti, spalmati in 11 gare tra campionato e Coppa Italia. Per il 20enne ex Santos, però, si sono aperte le porte di un possibile prestito in extremis... In Svizzera. Con l'arrivo di Vlahovic , laha voluto trattenere anchee, quindi, si fa sempre più dura per. Il giovane attaccante brasiliano, prima dell'acquisto del serbo, aveva collezionato appena 114 minuti, spalmati in 11 gare tra campionato e Coppa Italia. Per il 20enne ex Santos, però, si sono aperte le porte di un possibile prestito in extremis... In Svizzera.

Sì, perché il mercato in Svizzera sarà aperto fino a martedì 15 febbraio. Mancano pochissimi giorni e il Basilea ha chiesto il prestito del classe 2002 alla Juventus. Nonostante Allegri non voglia privarsene, ci sono stati comunque segnali di apertura da parte del club secondo calciomercato.com.

La stagione di Kaio Jorge

Competizione Presenze, gol e assist Minuti giocati SERIE A 9 presenze 113 COPPA ITALIA 2 presenze 11 SERIE C (con la Juve U23) 1 presenza e 1 gol 88

Insomma, la società ha lasciato scegliere al giocatore che ha ora tempo fino a lunedì per scegliere se partire o meno. Nel caso di un suo trasferimento, ci sarebbe una semplice operazione in prestito fino a fine stagione e non sarebbe impiegabile in Conference League col Basilea perché le liste UEFA sono già state chiuse.

