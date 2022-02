Basilea aveva chiesto negli scorsi giorni il prestito di Kaio Jorge alla Juventus, Allegri che, nonostante il poco minutaggio che gli ha concesso in stagione, ha voluto trattenerlo. Kaio Jorge sarebbe potuto partire a gennaio verso un club di Serie A, ma prestarlo nel campionato svizzero non avrebbe senso per la sua crescita. Questo il pensiero del tecnico dei bianconeri che vuole tenerselo stretto come segnalato da tuttomercatoweb. Ilaveva chiesto negli scorsi giorni il prestito dialla prestito secco fino al termine della stagione . Inizialmente il club piemontese aveva lasciato la decisione al giocatore, considerando che sarebbe stato ancora più difficile trovare per lui spazio con l'arrivo in squadra di uno come Vlahovic . È intervenuto peròche, nonostante il poco minutaggio che gli ha concesso in stagione, ha voluto trattenerlo. Kaio Jorge sarebbe potuto partire a gennaio verso un club di Serie A, ma prestarlo nel campionato svizzero non avrebbe senso per la sua crescita. Questo il pensiero del tecnico dei bianconeri che vuole tenerselo stretto come segnalato da

La stagione di Kaio Jorge

Competizione Presenze, gol e assist Minuti giocati SERIE A 9 presenze 113 COPPA ITALIA 2 presenze 11 SERIE C (con la Juve U23) 1 presenza e 1 gol 88

Ecco che, quando il Basilea si è fatto risentire in giornata, la Juventus ha detto di no. Allegri vuole tenersi il giocatore e in più la Juve non potrebbe così beneficiare del Decreto Crescita fino in fondo se dovesse avesse ceduto il giocatore in prestito verso un altro campionato. Il club svizzero dovrà quindi trovare un altro profilo in queste ultime ore (il mercato in Svizzera chiude il 15 febbraio).

