Un primo incontro esplorativo, sensazioni molto positive, la voglia reciproca di lavorare insieme. Dall'incontro andato in scena oggi è emerso che la Juventus e Kostic si sono piaciuti: nessuna garanzia di arrivare a dama, ma la consapevolezza che nella testa del giocatore i bianconeri stanno prendendo piede in maniera significativa. Tanto da poterlo eventualmente spingere a forzare la mano con l'Eintracht, club a cui è molto legato ma al quale non ha mai dato reali spiragli per intavolare discorsi per il rinnovo del contratto. Il croato ha giocato dall'inizio nella rovinosa sconfitta con il Bayern Monaco, è apparso poco ispirato e indietro di condizione ma si è comportato da professionista esemplare. La Serie A però lo tenta, da poter pensare di poter addirittura provare a forzare l'affare.

Kostic avrà un ruolo determinante per la buona riuscita della trattativa. Il giocatore non si è messo di traverso con il suo club di fronte al rifiuto dei soldi messi sul piatto dal West Ham, ben 15 milioni più 5 di bonus. Il corteggiamento della Juventus è cosa ben diversa, ma difficilmente dalla Continassa arriverebbero ad investire una cifra simile: ecco che allora Filip dovrà scendere in campo in prima persona, per imporre la propria volontà e convincere i tedeschi a mollare la presa sul cartellino. Quando si dice: aiutati che Dio (quello bianconero) ti aiuta...

