Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve, spunta l'idea Marcos Antonio

Tuttosport in apertura. La Serie A potrebbe Marcos Antonio, interessa ai bianconeri: a garantire per lui c'è Carlo Nicolini, quindici anni di esperienza nel club ucraino: "È piccolino, però è tecnico e si inserisce tanto". "Juve, c'è Marcos Antonio" scrivein apertura. La Serie A potrebbe aprire all'ingaggio dei giocatori stranieri che lasceranno Russia e Ucraina fino al 30 giugno . Il centrocampista dello Shakhtar Donetsk,, interessa ai bianconeri: a garantire per lui c'è Carlo Nicolini, quindici anni di esperienza nel club ucraino: "È piccolino, però è tecnico e si inserisce tanto".

La nostra opinione: il brasiliano classe 2000 può giocare da centrale in un centrocampo a 4 anche se le sue caratteristiche vengono esaltate quando gioca da mezzala in un centrocampo a 3. Può tornare molto utile vista l'assenza di Mckennie fino a fine stagione e i recenti problemi fisici di Zakaria.

Milan in cerca di un trequartista

Il Milan sta già iniziando a pensare e a programmare il mercato estivo, in particolare per il centrocampo. A riferirlo questa mattina è Tuttosport che ricorda che in estate ci sarà l'arrivo dal Bordeaux di Yacine Adli, giovane centrocampista acquistato ad agosto 2021, e il ritorno di Tommaso Pobega dal prestito al Torino. Ma Pioli vorrebbe anche altri innesti: Renato Sanches è in cime alla lista. Arrivare a lui non sarà però facile, soprattutto se il Lille non diminuirà le richieste. Per questo Maldini e Massara stanno valutando anche altre piste per la trequarti, come quella che porta a Noa Lang del Bruges: occhi puntati anche su Ruslan Malinovskyi dell’Atalanta (servono almeno 30 milioni di euro) e Nedim Bajrami dell’Empoli (costa meno, circa 10 milioni).

La nostra opinione: a fine stagione il centrocampo rossonero cambierà pelle. Ci saranno quasi certamente gli addii di Kessie, Bakayoko e Krunic. Ecco perchè il Milan vuole agire d'anticipo. Menzione d'onore per Noa Lang: il 1999 è molto duttile visto che può giocare da esterno destro, trequartista e all’occorrenza anche da prima punta: il Bruges chiede però 30 milioni.

Rinascita Barcellona

Se il 2021 è stato l’anno della delusione e della distruzione (e dell'addio di Messi) il 2022 per il Barcellona sembra essere l’anno della ricostruzione. A partire dal mercato. A gennaio sono arrivati Ferran Torres, Pierre Aubameyang e Adama Traoré, oltre allo svincolato Dani Alves. La scorsa settimana è stato ufficializzato l’acquisto del 18enne Pablo Torre. In questi giorni poi è attesa la firma del danese Andreas Christensen, centrale difensivo a fine contratto col Chelsea che ha già passato le visite mediche in Catalogna. E in estate ci potrebbero essere altri colpi. Su tutti, secondo la Gazzetta dello Sport, quelli di Erling Haaland e di Kalidou Koulibaly, oltre che Kessie e Azpilicueta.

La nostra opinione: capitolo a parte merita il caso Haaland col quale Xavi si è riunito in gran segreto a Monaco di Baviera qualche giorno fa. Il prezzo è fisso, i 75 milioni di euro della clausola predisposta dal Borussia Dortmund, lo stipendio e soprattutto le commissioni per padre e agente, Mino Raiola, no. Si tratta di un’operazione da 200 milioni di euro, a occhio, e al Barça temono molto la concorrenza del City e in parte anche quella del Real Madrid.

