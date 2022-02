Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Ad

Calciomercato Mourinho: "Zaniolo? Rimarrà alla Roma almeno fino al 2024" 13 ORE FA

Tutta la verità sull'operazione Vlahovic

Tuttosport oggi in edicola, in prima pagina, apre con tutta la verità sul trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus. I bianconeri, che avevano in programma il colpo per l'estate, hanno anticipato i tempi del suo acquisto visto l'inserimento del Tottenham dell'amico Fabio Paratici.

La nostra opinione: un colpo messo a segno in una settimana, frutto del grande lavoro del ds Cherubini e del suo team. L'ultima parola l'ha messa il giocatore che tra l'offerta più sostanziosa degli Spurs e quella della Juventus ha scelto Torino per non alterare il processo di crescita cambiando nazione e campionato.

Ibrahimovic e il nodo rinnovo

"Ibra bandiera bianca per il derby. E riflessioni sul futuro" scrive Tuttosport. Primo derby saltato per lo svedese da quando è tornato al Milan. L’infiammazione al tendine d’Achille destro non si è ancora assorbita: il nuovo stop porta lo svedese e lo stesso club a fare delle riflessioni sul futuro. Zlatan Ibrahimovic compirà 41 anni a ottobre. I dirigenti non potranno non tener conto dei problemi fisici dello svedese quando si siederanno al tavolo delle contrattazioni con lui: se ne parlerà verso primavera.

La nostra opinione: è prematuro fare previsioni sulla trattativa per il prolungamento del contratto, ma se ci sarà la volontà da parte di entrambi di proseguire, probabile che il Milan avanzi un'offerta al ribasso con eventuale inserimento di bonus. Il club ha bisogno di una figura carismatica come Ibra nello spogliatoio, ma deve ancora guardare avanti.

Rebus Belotti: quale sarà il suo futuro?

Quale sarà il futuro di Andrea Belotti? Tuttosport prova ad analizzare il tema: "Belotti-Toro, partita aperta" Dai top club per adesso non è arrivata l'offerta giusta, il Gallo non ha ancora sancito l'addio" si legge sull'edizione odierna del quotidiano torinese in edicola.

La nostra opinione: il ds Vagnati spinge il rinnovo, il presidente Cairo avanza l'offerta (ancora valida) di 3,2 milioni netti a stagione più uno alla firma. Dall'Italia e dall'estero tutto tace, nonostante i timidi interessamenti di Milan e Tottenham. Ora la cosa più importante, anche in chiave Nazionale, è che torni in campo.

Ibrahimovic: "La qualità non sparisce, a 40 anni faccio la differenza"

Calciomercato Juve scatenata: punta Bremer e Ospina. Theo-Brozo, aria di rinnovo IERI A 07:56