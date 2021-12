Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Martial-Juve, ipotesi prestito

La Juventus cercherà rinforzi in attacco già da gennaio. Secondo la Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista è quello di Anthony Martial. Lo stesso Rangnick, il nuovo allenatore ad interim dei Red Devils, ha parlato della possibilità che alcuni giocatori vadano altrove almeno temporaneamente e per la Juve il prestito è la soluzione più semplice.

La nostra opinione: l'attaccante francese vuole lasciare lo United, finito in fondo alle gerarchie dietro a Cristiano Ronaldo, Sancho, Rashford, Cavani e Greenwood. Per lui finora solo due presenze da titolare in Premier, decisamente troppo poco per le sue qualità. Martial ha voglia di giocare ed è pronto a passare alla Juventus che già nel 2018 lo cercò invano.

Juve, Arthur e Ramsey all'addio?

La Juventus lavora anche sul mercato in uscita. Sono tanti gli elementi della rosa che non hanno legato con Allegri, su tutti Ramsey e Arthur. Il gallese è perennemente in lista di sbarco, mentre il brasiliano scambiato più di un anno fa con Pjanic diretto al Barcellona ha un contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2025 e un ingaggio di 7 milioni di euro netti, bonus inclusi. L’agente Federico Pastorello, in occasione del Golden Boy, ha detto che "tenere in panchina un giocatore di questo livello è un peccato e con il Mondiale lui ha la possibilità di avere un posto, ma deve giocare. Per gennaio non escludiamo nulla: Spagna, Italia, Inghilterra". Secondo Tuttosport le idee sono Siviglia, Roma, Lazio e Newcastle, mentre Ramsey è sondato da Everton, Newcastle e West Ham.

La nostra opinione: dalle cessioni di Ramsey e Arthur (e risparmio dei rispettivi ingaggi) potrà mettere da parte un tesoretto da reinvestire immediatamente sul mercato per il Cavani o l'Icardi di turno.

Napoli, idea Bremer

Al Napoli è caccia al sostituto di Kostas Manolas che è volato in Grecia ed è diventato ufficialmente un giocatore dell'Olympiacos. Il nome nuovo è quello di Bremer, centrale del Torino. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che però ricorda: Cairo ha dichiarato che non si muoverà a gennaio nonostante il contratto in scadenza e nessuna prospettiva di rinnovare. In questa stagione Bremer ha raccolto 16 presenze con due gol all'attivo. Un profilo monitorato e seguito da tempo dal Napoli. Pronto l'assalto per l'estate.

La nostra opinione: anche il Milan è alla finestra per Bremer dopo il grave infortunio di Kjaer, ma il Torino non lascerà andare il difensore brasiliano classe 1997 per una cifra inferiore ai 30 milioni.

