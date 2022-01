Maurizio Arrivabene, ad della Juventus, parla a Mediaset prima della gara di Coppa italia contro la Sampdoria. Dybala e Martial gli argomenti più caldi.

Sul rinnovo di Dybala

Ad

"Io sono andato al sodo: ho detto che ne avremmo parlato a febbraio. Non c'è solo lui, ci sono anche Cuadrado, Perin, Bernardeschi che è un campione europeo e De Sciglio. E' giusto parlare di tutti, a febbraio ci prenderemo il tempo per parlare con tutti, compreso Dybala".

Calciomercato Il Toro punta Pellegri, Newcastle su Zapata UN' ORA FA

Sull'esultanza

"L'esultanza di Dybala? Ho visto una grande azione di Arthur, l'assist di Kean e il gol di Dybala. Esultavo ma non sto a commentare le reazioni dei giocatori. Io esultavo...".

Su Martial

"Martial? A quella cifra non è fattibile. Non aspettiamo proprio niente. Di certe cifre non se ne parla".

Inzaghi: "Dybala? Non mi piace parlare dei giocatori degli altri"

Calciomercato Genoa, salta a sorpresa Labbadia: ora Ballardini o Maran 4 ORE FA