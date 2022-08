La Juventus e Milik sono vicinissimi a dirsi di sì. La società bianconera ha deciso in questi giorni di accelerare con convinzione sul polacco e proprio in queste ore, dopo aver da tempo perfezionato l’accordo con il Marsiglia, sembra aver sistemato anche i dettagli relativi all’accordo contrattuale con l’attaccante. Una virata decisa sull’ex Napoli, per costi e caratteristiche tecniche valutato come l’opzione migliore possibile dal club bianconero: ora si attende la formalizzazione definitiva dell’offerta all’OM per poi ratificare gli ultimi dettagli.

Milik e la Juventus si scambiano segni d’intesa evidenti da giorni, soprattutto dopo le difficoltà riscontrate per arrivare a Depay, vicino al ritorno al Manchester United. Troppo elevate le richieste contrattuali dell’olandese, nonostante il principio di accordo con il Barcellona per la rescissione del contratto. La Juve ha dunque virato sul bomber polacco sistemando immediatamente le cose con il Marsiglia sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 8. Ancora da perfezionare e dunque non resi noti i dettagli del contratto del giocatore, il cui agente ha però avuto un incontro più che positivo con la dirigenza bianconera a Torino questo pomeriggio.

