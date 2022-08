Di Maria, Chiesa e Pogba, i bianconeri necessitano di evidenti rinforzi nel reparto avanzato. Ecco perché il duo Cherubini-Arrivabene sta prendendo la scelta finale sull'attaccante da regalare ad Allegri in questo finale di mercato. La Juventus anche a Genova ha faticato ad esprimere un gioco convincente e a produrre azioni offensive, in grado di esaltare le doti di Dusan Vlahovic. Oltre che del rientro dii bianconeri necessitano di evidenti rinforzi nel reparto avanzato. Ecco perché il duo Cherubini-Arrivabene sta prendendo la scelta finale sull'attaccante da regalare ad Allegri in questo finale di mercato. Memphis Depay dal Barcellona o Arkadiusz Milik (ex Napoli) dal Marsiglia.

Milik costa 10 milioni

Arkadiusz Milik - che nelle ultime due stagioni in terra francese non ha convinto - andrebbe a guadagnare circa 3,5 milioni di euro a stagione, mentre l'OM incasserebbe 2 milioni di euro per il prestito oneroso del cartellino del polacco, con diritto di riscatto fissato a fine stagione a 8 milioni di euro. Un'operazione da 10 milioni di euro complessivi, con un ingaggio relativamente basso. La Juventus ha concordato il prezzo con i francesi e ora deve capire se affondare con il giocatore, che ovviamente gradisce la destinazione.

Depay vuole circa 7 milioni d'ingaggio

Memphis è pronto. Con l'aiuto della Juventus è riuscito a trovare il modo di liberarsi praticamente a zero dal Barcellona, ma non chiede i 5,5 milioni di euro d'ingaggio paventati inizialmente. L'olandese vuole arrivare con i bonus a 7, che con il decreto crescita il secondo anno si ridurrebbero del 50%. Una richiesta alta, ma in linea con il profilo di un giocatore che ha segnato 84 gol nelle ultime cinque stagioni e che ha uno status internazionale ben diverso da Milik. La scelta arriverà a breve, i tifosi della Juventus a breve capiranno quale sarà il rinforzo finale per l'attacco.

