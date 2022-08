Juventus e Olympique Marsiglia per Dusan Vlahovic in bianconero anche se, per la verità, con caratteristiche un po' diverse Tutto fatto traper Arkadiusz Milik . Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzo, la formula è quella del prestito oneroso di 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 8. In fase di chiusura, quindi la ricerca della punta da affiancare ain bianconero anche se, per la verità, con caratteristiche un po' diverse rispetto a Memphis Depay . Già nelle prossime ore potrebbe arrivare l'annuncio da parte della Vecchia Signora.

Ad

Serie A Formazioni tipo Serie A: come giocheranno e i titolari delle 20 squadre 12/07/2022 ALLE 15:45

Juve, Depay accantonato: c'è Milik

Operazione nata dopo il "naufragio" di quella legata all'attaccante della nazionale olandese. Per Depay olandese c'era l'accordo - da tempo - col Barcellona con lo sconto praticato sui bonus di Miralem Pjanic a favore club blaugrana. Mancava però quello tra Juve e il neerlandese ex Lione olandese che però ha elevato le richieste a 8 milioni annui d'ingaggio, bonus inclusi. Troppi per i bianconeri, che hanno allora contattato il Marsiglia per Milik, meno esoso nell'ingaggio e per la cui operazione il Marsiglia ha chiesto, per l'appunto, 10 milioni di euro, riscatto incluso.

Arkadiusz Milik con la maglia del Marsiglia. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Tutte le maglie della nuova stagione della Serie A

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 ALLE 22:46