Morata via dalla Juventus perché lusingato da Xavi? Sembrava così, con l'attaccante spagnolo già con la testa al Barcellona dopo aver vestito in carriera le maglie di Real Madrid e Altético Madrid. Ma c'è chi dice no. Secondo Sky Sport, infatti, Massimiliano Allegri avrebbe chiesto alla Juventus di bloccare qualsiasi operazione in uscita riguardante Morata, soprattutto se l'attaccante non fosse stato adeguatamente sostituito. Sono circolati dei nomi che non hanno soddisfatto però l'allenatore bianconero, compreso quello di Icardi. Ad oggi, Morata resta alla Juventus.

Morata si allena e Allegri ci vuole puntare

Nonostante le voci di addio, Morata continua ad allenarsi con devozione. Questo quanto notato da Allegri che, piuttosto che puntare su un giocatore che non conosce, vuole completare la stagione con l'”usato” sicuro. A livello realizzativo Morata non ha sempre convinto (5 gol finora in campionato), ma il tecnico dei bianconeri è sicuro che, col ritorno di Dybala, anche l'ex attaccante del Real Madrid riprenda a segnare come un tempo. Il tutto con buona pace di Xavi che, invece, sognava di farlo debuttare a breve con la maglia del Barcellona: già col Real in Supercoppa spagnola il prossimo 12 gennaio.

Morata si allena alla Continassa per il ritorno in campionato della Juventus - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Icardi costava troppo

Uno dei nomi fatti era quello di Mauro Icardi, uno che di gol ne sa fare. Soprattutto in Italia. Al PSG ha spazio, ma non è imprescindibile per Pochettino tanto che l'ex Inter ha collezionato finora 15 presenze in campionato, ma quasi tutte da subentrante. Non il nome che ha fatto scaldare il cuore di Allegri ma, in realtà, anche della stessa Juventus. L'idea era di prenderlo in prestito (con diritto di riscatto) e al PSG serve invece venderlo - definitivamente - in questa sessione. A non convincere, soprattutto, sono i 9,2 milioni netti di ingaggio dell'argentino.

Morata-Icardi-Scamacca: il confronto*

Giocatore Gol/assist Presenze Álvaro Morata (Juventus) 5 gol e 2 assist 18 presenze (1234 minuti) Mauro Icardi (PSG) 4 gol 15 presenze (702 minuti) Gianluca Scamacca (Sassuolo) 6 gol 19 presenze (912 minuti)

*dati presi solo sui rispettivi campionati

Scamacca per giugno

Infine, la Juventus sta pensando a Scamacca ma solo per giugno. Il club bianconero è molto affascinato dal profilo dell'attaccante del Sassuolo ma, per ora, l'idea è di lasciarlo in Emilia dove sta rendendo molto bene (6 gol in 19 presenze in campionato), tanto da suscitare anche l'interesse di Mancini per il discorso Nazionale. Dopo l'affare Locatelli, la Juventus ha già contattato il Sassuolo per bloccare il classe '99 in vista della prossima stagione.

Allegri: "Il mercato di gennaio non risolve i problemi"

