Juve, nodo rinnovi: Cuadrado sì, Berna in dubbio

La Gazzetta dello Sport fa il punto sui rinnovi in casa Juventus, con offerte al ribasso per ridurre il monte ingaggi: giovedì è in programma l’atteso summit tra Jorge Antun, procuratore di Paulo Dybala. Difficile che si riparta dall'offerta da 8 milioni più 2 di bonus di ottobre, più facile che la società si presenti con una proposta intorno ai 7 milioni più 3 di bonus e 3 anni di contratto invece di 4. Dybala a parametro zero fa gola a tanti (l'Inter su tutti), toccherà a lui decidere se accettare un ridimensionamento, economico e anche tecnico. L'altra posizione in bilico è quella di Federico Bernardeschi: non c'è ancora una data per iniziare la trattativa. La Juve potrebbe proporgli un triennale a 2 milioni e mezzo più bonus, lui parte da un quinquennale e dai 4 milioni che guadagna attualmente. Strada in salita. Più definito il futuro di Cuadrado (biennale a 3,5 più bonus), Mattia De Sciglio (2) e Mattia Perin (1,8).

La nostra opinione: sia la Joya che Bernardeschi hanno attualmente diverse squadre potenzialmente interessate ai loro cartellini. Starà alla Juve convincerli sul progetto e sul loro ruolo nella ricostruzione post CR7. Sul dossier Dybala, come scrive Tuttosport, avranno un peso sia il fattore Vlahovic (determinante da quando è sbarcato a Torino) sia i tanti infortuni dell'argentino.

Zhang a Liverpool blinda Inzaghi

Il presidente Steven Zhang ha seguito l'Inter nella trasferta di Liverpool in Champions League (non accadeva dalla finale di Europa League a Colonia nel 2020). Una dimostrazione, spiega la Gazzetta dello Sport, di quanto l'imprenditore cinese abbia voglia di essere vicino alla squadra e a Simone Inzaghi. Proprio a quest'ultimo, sempre più in sintonia col presidente, il contratto, che scade nel 2023, sarà allungato almeno fino al 2024, con un'opzione anche per il 2025. E l'ingaggio sarà adeguato dai 4,5 mln attuali fino a scollinare quota 5, al netto di bonus.

La nostra opinione: l'Inter vuole mettere le basi per un progetto a lungo termine e Zhang fa bene a blindare Inzaghi, un tecnico che assicura continuità e risultati.

Napoli, vicino l'addio a Mertens

Dopo Insigne (che quest'estate raggiungerà Toronto), a fine stagione il Napoli perderà quasi sicuramente Dries Mertens, come riporta la Gazzetta dello Sport. Il belga è attualmente in scadenza (percepisce un ingaggio superiore ai quattro milioni di euro a stagione), il club gliene ha offerti circa 2,5, ma il calciatore avrebbe declinato la proposta.

La nostra opinione: De Laurentiis e Giuntoli dovranno ridisegnare l'attacco azzurro per la stagione 2022/23, al momento l'unico punto fermo è Osimhen con le soluzioni interne Lozano, Ounas, Elmas e Petagna.

