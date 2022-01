La Juventus inizia a muoversi in modo concreto per Mauro Icardi . Secondo Sky Sport, infatti, nei giorni scorsi il club bianconero avrebbe chiesto informazioni al PSG per capire la disponibilità a intavolare una trattativa per il trasferimento in bianconero dell'ex capitano dell'Inter già a gennaio. La Juve, che potrebbe trovarsi nella condizione di cercare in tempi rapidi un sostituto di Morata qualora lo spagnolo lasciasse Torino con destinazione Barcellona, sembra avere le idee piuttosto chiare: l'obiettivo è quello di riportare Icardi in Italia con la formula del prestito secco fino a giugno.