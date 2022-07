Angel Di Maria è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. El Fideo che può raggiungere quota 7 milioni grazie ai bonus legate a presenze e risultati sportivi (5,5 mln la base fissa). . Corteggiato anche dal Barcellona e da altri top club europei, la Juventus riconoscerà al suo entourage una commissione di circa un milione e 300 mila euro. Si tratta del primo dei due colpi a costo zero che i bianconeri assesteranno in questa campagna acquisti, il secondo - Si chiude la prima telenovela del calciomercato estivo:è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. ha firmato un contratto annuale che può raggiungere quota 7 milioni grazie ai bonus legate a presenze e risultati sportivi (5,5 mln la base fissa). . Corteggiato anche dal Barcellona e da altri top club europei, la Juventus riconoscerà al suo entourage una commissione di circa un milione e 300 mila euro. Si tratta del primo dei due colpi a costo zero che i bianconeri assesteranno in questa campagna acquisti, il secondo - l'atteso ritorno di Paul Pogba - sarà ufficializzato nelle prossime 24 ore, dopo lo sbarco avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi.

Maglia n°22, un fuoriclasse dell'assist per innescare Vlahovic

Fortemente voluto da Max Allegri, che desiderava acquisti di esperienza e caratura internazionale per tornare a vincere subito dopo la prima annata dopo oltre un decennio senza nemmeno un trofeo in bacheca, Di Maria vestirà la maglia n°22 ed avrà il compito di ispirare il centravanti bianconero Dusan Vlahovic e tutti gli altri avanti della Juventus. Miglior assistman della storia del PSG e vincitore seriale con le maglie di Benfica, Real Madrid e Paris Saint Germain, sarà, con Vlahovic e Chiesa, l'anello più intrigante del nuovo tridente del tecnico livornese. Quello che con la sua capacità di saltare l'uomo e con le sue fiammate dovrà incendiare la partita e fare la differenza come è successo nella storia recente del club ad altri argentini che hanno vestito la maglia bianconera, ex compagni della Seleccion come Carlos Tevez e Gonzalo Higuain.

Il comunicato della Juventus

"Lui è un giocatore che non ha quasi bisogno di essere descritto. Un fuoriclasse dell’attacco, capace di segnare gol eccezionali, ma anche di far muovere un intero reparto, mandando spesso in porta i compagni. Lui è il giocatore che negli ultimi anni ha preso parte a più gol di chiunque altro in Champions League, 54 (22 gol e 32 assist). Un campione dal palmarès pazzesco, conquistato con le maglie di Benfica prima, Real Madrid poi, PSG nelle ultime stagioni. Un simbolo della Nazionale argentina, con cui ha vinto un oro Olimpico a Pechino nel 2008 e una Copa America nel 2021. Lui è uno dei giocatori ad aver servito più assist (131) nei cinque campionati europei dall’inizio dello scorso decennio, dietro solo a Lionel Messi (174) e Thomas Müller (149). Un campione che fa cantare la palla, che ubriaca con i suoi dribbling fulminanti, che eleva il mancino a livello di poesia pura, che incanta ogni qual volta accende il gioco con una sua fiammata. Lui è uno che ci mette tutto: talento, corsa, sudore, impegno, classe, carisma. E, ovviamente, cuore, come mostra al mondo ogni volta che esulta. Lui è Angel Di Maria. Ed è un giocatore bianconero. Bienvenido Fideo!"

Come cambia la Juventus con Di Maria

