Così la Juventus chiude una giornata particolarmente piena facendo passi avanti più significativi, dopo Milik, anche sul fronte Paredes. Da Torino è arrivata oggi la probabile accelerata decisiva per il regista del PSG. Mancano, come riporta Sky Sport, solo alcuni dettagli per definire la trattativa e permettere ad Allegri di poter contare finalmente su un regista di ruolo, che porti fosforo e idee Tante critiche e una stagione, per certi versi, subito da raddrizzare. Anche grazie al mercato.Da Torino è arrivata oggi la probabile accelerata decisiva per il regista del PSG. Mancano, come riporta Sky Sport, solo alcuni dettagli per definire la trattativa e permettere ad Allegri di poter contare finalmente su un regista di ruolo, che porti fosforo e idee ad una squadra mostratasi particolarmente anemica in fase di costruzione di gioco.

Per Paredes, che ha da settimane un accordo con la Juventus, si lavora sull’asse Torino-Parigi sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che potrà diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive (riguardanti sia i risultati sportivi di squadra che le prestazioni del giocatore). Vano, oltre che poco convinto, è stato il sondaggio effettuato dalla Roma in queste ore: oltre ai costi elevati il giocatore si era ormai promesso da tempo ai bianconeri. Ancora poche cose da sistemare, poi arriverà la fumata bianca: Paredes sta per tornare in Serie A, lo aspettano alla Continassa.

