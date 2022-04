Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve, patto segreto tra Allegri e Agnelli

Nonostante una stagione tutt’altro che esaltante dal punto di vista dei risultati e simile, almeno per il momento, a quella del suo predecessore Pirlo, Massimiliano Allegri non rischia il suo posto. Ad affermarlo è Tuttosport, che svela i motivi per cui il tecnico toscano continuerà ad essere l’allenatore della Juventus anche nella prossima annata. La società, scrive il quotidiano che apre la prima pagina con "Patto segreto", e il presidente Andrea Agnelli stanno apprezzando la crescita e la prospettiva rassicurante e promettente che un anno fa invece non vedevano.

La nostra opinione: scelta condivisibile da parte della dirigenza bianconera. Dopo Sarri e Pirlo, il progetto Juve ha bisogno di stabilità e di un orizzonte di medio-lungo termine per avere risultati. Altrimenti si corre il rischio di ripartire sempre dall'anno zero.

Fiorentina, occhi su Belotti per il dopo Piatek

L'obiettivo della Fiorentina è quello di giocare in Europa League o Conference il prossimo anno per dare vita ad un progetto sempre più ambizioso. Per questo Commisso e Barone hanno messo nel mirino Andrea Belotti, in scadenza con il Torino quest'estate. Come rivelato da Tuttosport, a fine campionato la Viola non riscatterà Piatek per 15 milioni, cifra pattuita con l'Herta Berlino. Possibile offerta contrattuale per il Gallo tra i 3,5 e i 4 milioni a stagione per 4-5 anni.

La nostra opinione: la Fiorentina non è l'unico club che ha messo gli occhi sul Gallo Belotti. Ci sono anche Milan, Atalanta, Napoli e Inter. Decisiva, nella scelta del giocatore, sarà la classifica finale perché oltre al progetto tecnico e all’offerta economica, il suo desiderio è di giocare (finalmente) in Europa.

Atletico Madrid sulle tracce di Lautaro Martinez

Nonostante la smentita del presidente spagnolo Cerezo, il Corriere dello Sport parla di trattativa aperta per Lautaro Martinez tra i Colchoneros e Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, in spedizione a Madrid. L’Inter punta a quota 70-80 milioni.

La nostra opinione: l'Inter si augura che si muovano anche alcune squadre di Premier così da poter alzare ulteriormente la cifra del cartellino dell'argentino. I possibili spostamenti dei vari Mbappè, Haaland, Lewandowski e Kane, peraltro, apriranno vuoti da colmare e Lautaro potrebbe effettivamente entrare nell'effetto domino. Dal canto suo l'Inter, in caso di partenza del Toro, farebbe all-in su Paulo Dybala.

