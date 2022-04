Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano', cantava Antonello Venditti. Fatto sta che la Juventus ha pronta una Bomber Vlahovic e del tuttocampista Zakaria. Tra i tanti nomi avvicinati alla società bianconera, ce n'è uno che scalda da sempre i cuori dei tifosi e stiamo parlando di Paul Pogba. Il francese ha vissutto, all'ombra della Mole, i suoi anni migliori (o, rimanendo in tema musicale, 'Gli anni più belli' della sua carriera) prima di fare la valigia, direzione Manchester. Sul rettangolo verde dell'Old Trafford ha dimostrato a sprazzi la sua immensa qualità, facendo parlare spesso di sè con voci extracampo e rumors di mercato. ', cantava Antonello Venditti. Fatto sta che laha pronta una vera e propria rivoluzione in vista del mercato estivo ma già iniziata a gennaio con l'acquisto die delTra i tanti nomi avvicinati alla società bianconera, ce n'è uno che scalda da sempre i cuori dei tifosi e stiamo parlando diIl francese ha vissutto, all'ombra della Mole, i suoi anni migliori (o, rimanendo in tema musicale, '' della sua carriera) prima di fare la valigia,Sul rettangolo verdeha dimostrato a sprazzi la sua immensa qualità, facendo parlare spesso di sè con voci extracampo edi mercato.

Dopo cinque anni ai Reds, sembra proprio il momento di tornare a 'casa' ma l'operazione 'Pogback' in bianconero non è affatto semplice. Oltre all'ingaggio monstre, bisognerà vedere come la società intende operare sul mercato. Certo è che un uomo come Pogba alla Juventus servirebbe come il pane, inoltre, pare che lo stesso giocatore abbia messo in 'lista d'attesa' il Paris Saint Germain che vorrebbe portarlo sotto la Tour Eiffel dopo questa fallimentare stagione.

L'IMPATTO POGBA SULLA JUVENTUS

Pogba ha 29 anni e questo sarebbe l'ultimo acciacchi fisici e piccoli stop. Ad aggiungersi a tutto è la questione ingaggio: la Juventus si è rifiutata di dare 8/10 milioni di euro a stagione a Dybala, perchè dovrebbe darli a Pogba? Complicato dare un'opinione a tutto tondo:e questo sarebbe l'ultimo grande contratto della sua carriera, con il rischio che in futuro la società bianconera debba accontentarsi di fare minusvalenza e già questo è un discorso non da poco. Proprio l'età del centrocampista farebbe dubitare i dirigenti torinesi, non trattandosi più di un giocatore di primissimo pelo e soprattutto avendo avuto continuiAd aggiungersi a tutto èla Juventus si è rifiutata di dare 8/10 milioni di euro a stagione a Dybala, perchè dovrebbe darli a Pogba?

Mino Raiola ed è molto legato alla Juventus da un rapporto sincero d'amicizia visti gli affari Matthijs De Ligt e, all'epoca, Pavel Nedved. Inoltre, è lo stesso Massimiliano Allegri ad evidenziare la carenza di un uomo con personalità in mezzo al campo e Pogba sembrerebbe proprio perfetto avendo giocato con mostri sacri come Giangluigi Buffon, Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo. Il nome del 'Polpo Paul' va ad aggiungersi al Dall'altra parte, c'è da dire che il procuratore del calciatore èed è molto legato alla Juventus da un rapporto sincero d'amicizia visti gli affarie, all'epoca,. Inoltre, è lo stessoad evidenziare la carenza di un uomo con personalità in mezzo al campo e Pogba sembrerebbe proprio perfetto avendo giocato con mostri sacri come Giangluigi, Andreae Cristiano. Il nome del '' va ad aggiungersi al listone dove, in cima, troviamo anche Jorginho, Milinkovic Savic e, in ultima battuta, anche Renato Sanches.

