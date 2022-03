nuova rivoluzione bianconera. Il cambiamento in pancia alla rosa potrebbe essere radicale. Cosa chiede Allegri? Rinforzi in tutti i reparti (centrocampo in primis), ma ci saranno anche delle uscite eccellenti. Nell’occhio del ciclone i soliti nomi: Dybala, Morata Arthur e Rabiot. Dopo il roboante mercato di gennaio che ha visto gli arrivi di Vlahovic e Zakaria , la prossima estate sarà quella dellaIl cambiamento in pancia alla rosa potrebbe essere radicale. Cosa chiede Allegri? Rinforzi in tutti i reparti (centrocampo in primis), ma ci saranno anche delle uscite eccellenti. Nell’occhio del ciclone i soliti nomi:

Il brasiliano ex Barcellona, ad esempio, nonostante un contratto in scadenza nel 2025, ha il futuro ancora da stabilire, considerato che negli ultimi tempi sembra essere finalmente entrato nell’idea di gioco di Allegri. L’ex allenatore del Milan l’ha messo al centro del progetto tecnico, ma le sirene della Premier (già accese nella sessione di gennaio) sono sempre vive. Da capire anche la posizione di Adrien Rabiot: il centrocampista francese (scadenza 2023), titolare fisso con il tecnico livornese, potrebbe lasciare Torino per raccogliere una nuova sfida. Già a gennaio si era molto parlato di un possibile addio, ed ora in estate il discorso potrebbe essere riaperto. A parlarne è todofichajes.com, che delinea un quadro anche abbastanza chiaro. Non essendo un elemento imprescindibile per la società bianconera, davanti alla proposta giusta l’addio sarebbe possibile.

La situazione contrattuale in casa Juventus

GIOCATORI SCADENZA Mattia Perin 2022 Juan Cuadrado 2022 Mattia De Sciglio 2022 Federico Chiesa (da riscattare) 2022 Federico Bernardeschi 2022 Paulo Dybala 2022 Alvaro Morata (da riscattare) 2022 Giorgio Chiellini 2023 Alex Sandro 2023 Manuel Locatelli (da riscattare) 2023 Adrien Rabiot 2023 Moise Kean 2023 Carlo Pinsoglio 2023

Paulo Dybala. Ieri sera, prima del match con il Villarreal, "il rinvio dell'appuntamento ha fatto discutere? Trovo questa querelle quasi ridicola, il momento è delicato e si è preferito rimandare. Abbiamo cinque rinnovi da fare, non è una presa di posizione nei confronti di nessuno dei cinque. Richiedevamo la massima concentrazione e abbiamo rimandato tutto". Tutto, ovviamente, ruoterà intorno a. Ieri sera, prima del match con il Villarreal, Maurizio Arrivabene ne ha parlato così

il giocatore argentino sembra sempre più lontano da Torino. Slegato e abbandonato, Paulo potrebbe decidere di rimanere in Italia (Mattia De Sciglio. Il terzino ex Milan potrebbe rimanere a Torino, così come Federico Bernardeschi. Nonostante il dirigente bianconero abbia agito da pompiere,. Slegato e abbandonato, Paulo potrebbe decidere di rimanere in Italia ( si è parlato tanto dell’Inter ) o di andare all’estero. Chi invece sembra molto vicino al rinnovo (oltre a Chiesa, che verrà riscattato), tra i giocatori in scadenza, è. Il terzino ex Milan potrebbe rimanere a Torino, così come

Un po’ più lontano, invece, sia Alvaro Morata che Juan Cuadrado. Per l’attaccante spagnolo e il terzino colombiano è richiesto uno sforzo economico molto importante, e i bianconeri potrebbero decidere di battere strade diverse. Logicamente, questo 17 marzo è ancora molto distante dalla sessione estiva di calciomercato, ma qualche pedina sta già iniziando a muoversi.

